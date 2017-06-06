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نجاة قائد قوات خفر السواحل في عدن من الاغتيال

احتدام المعارك في تعز و«التحالف» يدك الانقلابيين في صنعاء
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

كثف طيران التحالف العربي من غاراته على مواقع الانقلابيين في جبهات عدة باليمن، بينما احتدمت المعارك بين قوات الشرعية والميليشيات شرق تعز، ونجا قائد قوات خفر السواحل في عدن من محاولة اغتيال.

وشن طيران التحالف العربي أمس غارات عنيفة على معسكر النهدين المطل على القصر الرئاسي في صنعاء، وقال سكان ومصادر أمنية إن 7 غارات استهدفت معسكر النهدين جنوب صنعاء، فيما استمرت مقاتلات التحالف بالتحليق لساعات في سماء العاصمة. كما استهدفت غارة موقعاً للميليشيات في منطقة «هران» شرق مدينة ذمار.

ونفذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للميليشيات في بلدة صرواح بمحافظة مأرب. وأصابت الضربات أهدافاً للانقلابيين في وادي ربيعة ومنطقة الأشقري، وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية، إن القصف الجوي استهدف العديد من مواقع الميليشيات، وخلف خسائر بشرية ومادية في صفوفها، مشيرةً إلى أن ضربة جوية دمرت عربة عسكرية تابعة للحوثيين كانت محملة بأسلحة وذخائر في منطقة الأشقري.

وذكرت مصادر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن الغارات الجوية «باغتت ميليشيات الانقلاب التي كانت بصدد تعزيز مقاتليها في صرواح بالأسلحة والعتاد»، موضحة أن حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالميليشيات جراء الغارات الجوية لم يعرف بعد. وقتل أكثر من 20 متمرداً وجرح عشرات آخرون خلال الأيام الماضية مع قوات الشرعية وغارات التحالف العربي، بحسب مسؤولين في المقاومة الشعبية بمأرب.

وقال قائد جبهة صرواح قائد اللواء 203 ميكا، العميد الركن علي عمار الجائفي، إن قوات الجيش والمقاومة عازمة على استعادة ما تبقى من بلدة صرواح من الميليشيا الانقلابية، مضيفاً في تصريح لموقع «سبتمبر نت» التابع للجيش الوطني، أن «الاستعدادات قائمة على قدم وساق لاستعادة ما تبقى من صرواح جنباً إلى جنب مع رفاق السلاح في بقية الألوية والجبهات». ... المزيد
     
 