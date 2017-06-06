المستشفيات السورية.. أهداف عسكرية

بيثاني آلن إبراهيميان*

أصبح التهديم الممنهج للمستشفيات واحداً من أهم الأسباب التي تدفع السوريين للنزوح عن وطنهم، وهو الذي ساهم في نشوء أضخم حركة هجرة شهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومن أجل إسعاف المرضى والمصابين، اضطرت الطواقم الطبية السورية لنقل المستشفيات الميدانية إلى الملاجئ والكهوف المقامة تحت الأرض، وبنوا في بعض الحالات منشآت محصنة حتى يستطيعوا مواصلة العمل. وقالت كاتلين فالون التي شاركت في وضع تقرير مطوّل بعنوان «الحملة السورية»، أثناء استضافتها في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن: «لقد تمت عسكرة الرعاية الصحية في سوريا بعد نقل المستشفيات الميدانية إلى ملاجئ وكهوف مقامة تحت الأرض».

وحتى هذه الحلول أصبحت معرضة للخطر. وحاولت الولايات المتحدة والأمم المتحدة بذل جهود لتأمين ما تبقى من المنشآت الطبية في أماكن الصراع في سوريا، لكن تمويل المساعدات الأميركية يواجه مشكلة الاقتطاعات في الميزانية، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب التي أطلقها تحت شعار «أميركا أولاً». ونتيجة لذلك، أصبحت مجموعات وهيئات المساعدة الطبية تتخوف من أن تؤدي هذه الاقتطاعات في ميزانية التمويل لتعريض حياة الأبرياء للخطر وإلى تفاقم أزمة الهجرة والسماح للمجموعات المتطرفة بملء الفراغ.

ومعلوم الآن أن «الحرب الأهلية» التي تشهدها سوريا أصبحت تمثل الصراع الأكثر دمويّة في القرن الـ21 بعد سقوط أكثر من 450 ألف قتيل ونزوح ما يزيد على 12 مليون مواطن عن بيوتهم، ولجوء أكثر من 4.8 مليون سوري إلى بلدان الشتات.

وبالتوازي مع الحملات العسكرية التي تشنها قوات الأسد على التنظيمات المعارضة، فقد كانت تستهدف أيضاً المنشآت الطبية والمدارس والبنى التحتية في كل المناطق الخاضعة للمعارضة. ومنذ عام 2011، تم استهداف وتدمير 454 منشأة صحية، وفقاً لتقرير رسمي صدر في مايو 2016 عن «الحملة السورية»، وهي مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان تعمل على حماية المدنيين السوريين. وكانت قوات الأسد والقوات الروسية وراء 91% من هذه الهجمات، وفقاً لما جاء في ذلك التقرير. وكان تنظيم «داعش» الإرهابي يقوم أحياناً باختطاف الأطباء، لكنّه لا يمتلك القوة الجوية لتدمير المنشآت الطبية.

وسجلت زيادة كبيرة في الضربات الجوية للمستشفيات منذ الوقت الذي شاركت فيه روسيا في الحرب السورية في خريف 2015. وفي أبريل الماضي، كان أحد المستشفيات يتعرض لغارة جوية كل 29 ساعة. ولهذا السبب، فضل العديد من المستشفيات الميدانية الانتقال إلى ملاجئ تحت الأرض لتجنب تلك الضربات، لكن الغارات الجوية الروسية باستخدام قنابل وصواريخ أكثر قوة، واصلت استهداف المستشفيات.