دبلوماسية القنوات الخلفية

إيفان توماس*

جارد كوشنر ليس هو أول عضو في عائلة رئاسية أميركية يحاول فتح قناة خلفية مع الكريملن، ذلك أن شقيق الرئيس كينيدي، روبرت، التقى سراً مع عميل للمخابرات السوفييتية يدعى جورجي بولشاكوف مرت عدة خلال إدارة كينيدي. وتُظهر تعاملاتهما مخاطر الدبلوماسية غير الرسمية ومثالبها، ولكن أيضاً الإمكانات التي تتيحها لتحقيق اختراقات في أوقات الأزمات.

والأخوان كينيدي كانا يشبهان عائلة ترامب من نواحٍ عدة، ومن ذلك أن الرئيس كينيدي عين شقيقه وزيراً للعدل - المسؤول الأول في البلاد عن إنفاذ القانون. وبالتالي، فربما لم يكن مفاجئاً أنه عندما حاول الجاسوسُ السوفييتي، خلال السنة الأولى لإدارة كينيدي، الاتصالَ بوزير العدل كينيدي لأول مرة، باستخدام صحفي أميركي كوسيط، من أجل عقد لقاء سري، لم يتردد روبرت في الموافقة. بولشاكوف قدّم نفسه على أنه رئيس تحرير مجلة تصدر باللغة الإنجليزية حول الحياة السوفييتية، ولكنه كان في الواقع عقيداً في جهاز الـ«جي آر يو»، وهو النظير العسكري لجهاز الـ«كي جي بي». ولعل الأهم من ذلك هو أن رئيسه في العمل بموسكو كان أليكسي أدجوبي، صهر الزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف.

والحال أن شقيق الرئيس الأميركي والجاسوس الروسي القصير والبدين التقيا عشرات المرات خلال فترة 18 شهراً. ذلك أن الأخوين كينيدي كانا قد نُصحا بعدم الاعتماد على الموظفين البيروقراطيين في وزارة الخارجية، وقد نصحهما بذلك والدهما الذي كان قد تضرر من الدبلوماسيين المحترفين خلال الفترة الصعبة التي عمل فيها كسفير إلى بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية. كما كان جون كينيدي أيضاً ينظر إلى وزارة الخارجية الأميركية على أنها بطيئة وغير ذات تأثير كبير.

والواقع أن روبرت لم يكن يتميز بكلامه الواضح، والروس لم يكونوا يفهموه أحياناً. كما أن شقيق الرئيس لم يكن أيضاً متحفظاً ومتكتماً إذ أخبر العميل السوفييتي ذات مرة بأن قيادة الأركان لمشتركة الأميركية «قدّمت للرئيس تقريراً تؤكد فيه أن الولايات المتحدة متقدمة حالياً على الاتحاد السوفييتي من حيث القوة العسكرية، وأنه في الحالات القصوى، سيكون من الممكن استكشاف قوات الاتحاد السوفييتي». غير أن استخدام كينيدي الفضفاض لكلمة «استكشاف» دق ناقوس الخطر في الكريملن: فهل كان يقصد بذلك أن البنتاجون يفكر في تنفيذ ضربة استباقية؟

ومن جانبه، كان بولشاكوف يكذب على روبرت كينيدي أحياناً. ففي الخامس من أكتوبر 1962، طمأن العميلُ السوفييتي كينيدي بخصوص وعد خروتشوف بأن الروس سينشرون أسلحة دفاعية فقط في كوبا. والحال أنه بعد أقل من أسبوعين على ذلك، صوّرت طائرات «يو 2» تجسسية أميركية كانت تحلق فوق كوبا صواريخَ محملة برؤوس نووية تستطيع الوصول إلى واشنطن. وهكذا، بدأت أخطر أزمة في الحرب الباردة.