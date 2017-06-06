تبرئة ساحة الوحشية!

نيكي هالي*

في الآونة الأخيرة، وجّه رئيس فنزويلا الذي تواجه قواته الحكومية المتظاهرين في الشوارع، الشكر للمجتمع الدولي لـ«تصويته بالثقة» على التزام بلاده بمبادئ حقوق الإنسان.

وكان نائب وزير الخارجية الكوبي، الذي تواجه حكومته بقوة الخصوم السياسيين، قال ذات مرة، إن كوبا تتمتع بهيبة تاريخية «في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان»! لقد انتخب هؤلاء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يعتبر أعضاؤه مكلفين بمراقبة «التمسك بأعلى المعايير» في مجال حقوق الإنسان.

وفي الشهر الماضي، اجتمعت لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأميركي، للنظر فيما إذا كان يجب على الولايات المتحدة أن تظل جزءاً من مجلس حقوق الإنسان أم لا. وفي ذلك الاجتماع تشارك الخبراء وجهات نظرهم، ليس بشأن السؤال المتعلق بما إذا كانت أميركا تدعم حقوق الإنسان أم لا، وإنما بشأن بما إذا كان مجلس حقوق الإنسان، يدعم حقوق الإنسان بالفعل، أم أنه بات مجرد واجهة لتبييض وجه بعض النظم غير الديمقراطية؟

عندما يهتم المجلس بحقوق الإنسان بدلاً من السياسة، فإنه يحقق تقدماً كبيراً في القضايا المهمة. ففي موضوع كوريا الشمالية، مثلاً، أدى اهتمام المجلس إلى اتخاذ إجراء بشأن انتهاكات حقوق الإنسان هناك. وفي موضوع سوريا، أسس المجلس لجنة للتحقيق في فظائع نظام بشار الأسد.

بيد أن ما يحدث، في الغالب، هو تجاهل ضحايا أكثر انتهاكات حقوق الإنسان بشاعة في العالم، من قبل المجلس الذي يفترض أنه المسؤول الأول عن حمايتهم. فنحن نرى مثلاً أن فنزويلا عضو في مجلس حقوق الإنسان، رغم التدمير المنهجي للمجتمع المدني على أيدي حكومة مادورو، من خلال الاعتقالات التعسفية والتعذيب والانتهاكات الصارخة لحرية التعبير. ومع أن الأزمة الحالية في فنزويلا قد ظلت في طور التشكل لمدة 18 عاماً، فإنه لم يحدث ولو مرة واحدة، أن رأى مجلس حقوق الإنسان، أنه قد يكون من المناسب إدانة فنزويلا.