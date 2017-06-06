مشاركة فاعلة في بطولة الخير لـ «أبوظبي للإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام أبوظبي للإعلام، انطلقت ليلة أمس الأول فعاليات بطولة الخير الرمضانية لكرة القدم، بمشاركة عشرة فرق تمثل مختلف إدارات ودوائر أبوظبي للإعلام والشركات التابعة.

وافتتحت البطولة بحضور الدكتور هلال سعيد الدرعي، المدير التنفيذي للخدمات المساندة، إلى جانب جمع غفير من موظفي أبوظبي للإعلام الذين حرصوا على المشاركة في هذه الفعالية الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الموظفين، وخلق بيئة عمل مترابطة من خلال النشاط الرياضي الذي ينعكس إيجاباً على أداء منظومة العمل المؤسسي.

وتشارك في البطولة عشرة فرق وزعت على مجموعتين، ضمت «الأولى» مؤسسة أدفانس، شركة المتحدة للطباعة والنشر، مؤسسة لايف 1، دائرة التلفزيون 1، دائرة الخدمات المساندة 1، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق دائرة التحرير والنشر، دائرة المالية، مؤسسة لايف 2، دائرة التلفزيون 2، دائرة الخدمات المساندة 2. وشهدت مواجهات الجولة الأولى للبطولة العديد من النتائج المثيرة والأهداف الغزيرة، فباستثناء مواجهة دائرة التلفزيون 1 مع مؤسسة أدفانس التي آلت نتيجتها إلى التعادل السلبي، فقد أسفرت المواجهات الأخرى عن فوز دائرة الخدمات المساندة 1 على مؤسسة لايف 1 بنتيجة 3-1، فيما سطر فريق مؤسسة لايف 2 أعلى نتيجة في الجولة الأولى، بعدما تغلب على دائرة التحرير والنشر بنتيجة 6-1، في حين فاز فريق دائرة التلفزيون 2 على دائرة المالية بنتيجة 5-2.

وتتواصل مواجهات الدور الأول على مدار الأيام حتى يوم الخميس المقبل، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام الأحد المقبل، فيما تقام مواجهة تحديد المركز الثالث إلى جانب المواجهة النهائية الثلاثاء المقبل.

وتجمع مواجهات اليوم مؤسسة أدفانس مع شركة المتحدة للطباعة والنشر في تمام العاشرة، على أن يعقبها في العاشرة والنصف مواجهة مؤسسة لايف 2 مع دائرة الخدمات المساندة 2، ثم مواجهة دائرة الخدمات المساندة 1 مع دائرة التلفزيون في تمام الساعة الحادية عشرة، لتختتم فعاليات اليوم بمواجهة دائرة المالية مع دائرة التحرير والنشر.