«مدارس الإمارات» ينتزع صدارة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

قفز فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى صدارة المجموعة الأولى، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، عقب فوزه على دائرة القضاء 5 ـ 2 في الجولة الثالثة، ضمن البطولة التي تشهد تنافساً مثيراً في سباق التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والذي يأتي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وانتزع فريق مدارس الإمارات الوطنية الصدارة من دائرة القضاء بعد مباراة مثيرة تسيد شوطها الأول، بعد أن تقدم برباعية نظيفة بوساطة فرانكي كيكي (2) وثنائية محمد مصطفى (4) و(8) وماهر أحمد (11)، وجاء تقدم مدارس الإمارات نسبة للتركيز الكبير منذ انطلاقة المباراة، ولم يترك فرصة للمنافس من أجل الدخول في أجواء اللقاء، بفضل مهارة لاعبيه الفردية والجماعية والتي أثمرت بشكل كبير في الوصول بسهولة لشباك المنافس لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وفي الشوط الثاني حاول دائرة القضاء العودة في اللقاء واندفع في الهجوم بشكل مكثف، واستطاع أحمد العكبري أن يحرز الهدف الأول لفريقه بعد جملة منظمة (28)، وواصل سعيه لإحراز الهدف الثاني بمواصلة الطلعات الهجومية، ولكن استغل فريق مدارس الإمارات ذلك الوضع وأضاف الهدف الخامس بتوقيع روبرت ثيموني (30)، ليتعقد موقف فريق دائرة القضاء، ولكن يحسب له أنه واصل السعي لتقليص الفارق مجدداً، ونجح سلطان العامري في إضافة الهدف الثاني (37)، لينتهي اللقاء بتفوق مدارس الإمارات الوطنية 5 ـ 2.

وشهدت المباراة الثانية تحقيق فريق قصر الإمارات فوزاً كبيراً على حساب جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 8 ـ 3، وكان الشوط الأول شهد أداء راقياً وندية كبيرة بين الفريقين، وسجل قصر الإمارات هدفين سريعين عن طريق هزاع المهيري (10) و(13)، ولكن لم يأخذ فريق جهاز أبوظبي للرقابة وقتاً طويلاً للعودة، حيث تمكن أحمد مجدي من تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول (15)، ولكن أثار ذلك الهدف حفيظة فريق القصر الذي كشر عن أنيابه الهجومية مجدداً، وأضاف هدفين آخرين بوساطة صلاح الدين (16) وهزاع المهيري (22)، بعدها أعلن الحكم إبراهيم سلطان عن نهاية الشوط الأول بتفوق قصر الإمارات 4 ـ 1.

وفي الشوط الثاني انتظر الجميع ردة فعل قوية من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ولكن جاء الرد من فريق القصر الذي أضاف الهدف الخامس عبر عمر سامي (22)، ولكن بعد ذلك أظهر فريق الرقابة الغذائية وجهه الحقيقي وأضاف هدفين عن طريق بدر الهنائي وسالم أحمد (23) و(25)، بيد أن موريس ايابا وسع الفارق مجدداً بتسجيله الهدف السادس لفريق قصر الإمارات الذي عاد وسيطر بشكل كامل على مجريات اللقاء، وأضاف هدفين آخرين عن طريق هزاع سالم الذي أحرز أربعة أهداف لوحده (سوبر هاتريك) الأول في البطولة (32)، ومصطفى (39) لتنتهي المباراة بتحقيق فريق قصر الإمارات أكبر فوز.

وتتواصل منافسات البطولة، مساء اليوم، بمواجهتين قويتين لحساب المجموعة الثانية، حيث تجمع المباراة الأولى مكتب الأمين العام بفريق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ويأمل الطرف الأول في اللقاء لتحقيق الفوز للصعود للصدارة بعد أن جمع 3 نقاط في مباراتين، بفوزه في واحدة وخسارته مثلها، فيما يحاول الطرف الثاني إنقاذ موقفه من الخروج المبكر، خاصة أنه يدخل المباراة في المركز الأخير من دون رصيد.

وفي المباراة الثانية، يلتقي فريقا مدارس الإمارات المتصدر بست نقاط وفندق قصر الإمارات صاحب الأربع نقاط، وينتظر أن تشهد تنافساً قوياً من واقع أداء الفريقين في البطولة.