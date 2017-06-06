الشارقة (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولة الشارقة الرمضانية الدولية الثانية والعشرين للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأسفرت نتائج اليوم الثالث من البطولة عن تصدر الأستاذين الدوليين الكبيرين المصريين باسم أمين وأحمد عدلي برصيد 5.5 نقطة من 6 جولات لكل منهما، ويأتي بالمركز الثاني 7 لاعبين برصيد 5 نقاط، وهم الفتى الذهبي سالم عبد الرحمن والأرميني فلاديمير أكوبيان والكوبي وولتر روديغيز والأوزبكي أليكسي بارسوف والأذري إيلمر ماغراموف والسوري طلال حلواني والبولندي سوكو بارتوز.

وشهدت الجولتان الخامسة والسادسة من البطولة تنافساً كبيراً بين الأساتذة الكبار على الطاولات الأولى، حيث حقق المصري باسم أمين فوزه الخامس على الإسباني فيكتور موسكالينكو، فيما تعادل في الجولة السادسة مع المصنف الثاني الأرميني فلاديمير أكوبيان، بينما تعادل المصري أحمد عدلي بطل العالم للشباب في جولته الخامسة مع المصنف الثاني الأرميني فلاديمير أكوبيان وحقق الفوز في الجولة السادسة على حساب نظيره الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف بطل العالم للناشئين.

واكتفى بطلنا سالم عبد الرحمن بالتعادل في الجولتين الخامسة والسادسة مع الأوزبكي المخضرم أليكسي بارسوف والكوبي وولتر رودريجيز، كما تعادل الأرميني فلاديمير أكوبيان مع المصريين باسم أمين وأحمد عدلي، وحقق الكوبي وولتر رودريغيز الفوز في الجولة الخامسة على حساب الصربي إيغور ميلادينوفيتش فيما تعادل في الجولة السادسة مع لاعبنا سالم عبد الرحمن.

وفي أبرز النتائج أيضاً حقق الأذربيجاني إيلمر ماغراموف الفوز في الجولتين الخامسة والسادسة على حساب الفلبيني مارك ماتوتينا وعثمان موسى لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافي، كما حقق السوري طلال حلواني الفوز على حساب عبدالله عبد الوهاب لاعب نادي عجمان للشطرنج والثقافة والفلبيني ديلورو نولي، كما حقق المصنف الأول فوزين متتاليين على حساب المصري رامز سمير والأوزبكي رافشان كامروف ليلحق بركب المتصدرين، فيما انتهى لقاء المصري المخضرم فؤاد الطاهر والسوري عبد القادر ريس وبنتيجة التعادل أيضاً انتهى لقاء السوري صهيب العكلة واليمني بشير القديمي.