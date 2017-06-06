تأهل الشيزاوي والخبير وبنفيكا والحقوق في بطولة حميد بن عمار

عجمان (الاتحاد)

تأهلت فرق الشيزاوي والخبير للعقارات من المجموعة الأولى، وبنفيكا والحقوق الدولية من المجموعة الثانية، لدور الـ 16 لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي، التي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية في نسختها الرابعة الرمضانية، بعد ختام مباريات الدور الأول للمجموعتين مساء أمس الأول.

وتصدر الشيزاوي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد فوزه على الأميري 3-0، فيما احتل الخبير للعقارات المركز الثاني في المجموعة بفوزه على أدنوك للتوزيع «ب» 4-1، وتصدر بنفيكا المجموعة الثانية بفوزه على دريم تيم 3-1 ليصل للنقطة السادسة، وحل الحقوق الدولية في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد شطب نتائج فريق الإتي بسبب الانسحاب، ونجح لاعب فريق الشيزاوي أمين فهد إدريس في خطف صدارة الهدافين بنهاية اليوم التاسع للبطولة بوصوله للرقم 7، متجاوزاً محمد معتصم لاعب أكاديمية صقر بفارق هدف واحد.

وتتواصل المباريات اليوم بإقامة الجولة الأخيرة للدور الأول لفرق المجموعتين الخامسة والسادسة، بـ 4 مباريات تبدأ من الساعة العاشرة والنصف مساء، حيث يلتقي شباب عجمان وايس ايج، شباب الإمارات وبرشلونة، الملكي وحواء فاكتوري، شباب أفريقيا وأدنوك للتوزيع «أ».

وتشهد البطولة مشاركة 32 فريقاً تم توزيعهم على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لدور الـ 16 الذي يقام بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وتم رفع جوائز نسخة هذا العام، حيث ينال البطل 40 ألف درهم، والثاني 30 ألفاً، والثالث 20 ألفاً، والرابع 10 آلاف درهم، كما تم رصد جوائز تقديرية وعينية لأفضل اللاعبين وإداري ومدرب والفريق المثالي، وتستمر البطولة حتى 20 من الشهر الكريم.