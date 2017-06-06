4 مباريات في بطولة «مكتوم بن راشد» الليلة

وليد فاروق (دبي)

تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة لبطولة مكتوم بن راشد لسباعيات الكرة، تجمع «الأولى» فريقي مركز كواترو الرياضي مع كلية التقنية، فيما يلتقي في الثانية فريقا جوما مع محمد علي، وتعقب هاتين المباراتين إقامة مواجهتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة في الحادية عشرة مساء، فيلتقي الدفاع المدني مع الذيابة، فيما يواجه فريق «إم كيه إس» المتصدر منافسه التحدي.

وكانت منافسات الجولة السابعة قد أسفرت عن اقتراب فريقي الدفاع المدني، ومحمد علي، من التأهل للدور ربع نهائي، بعد أن نجح الفريقان في تحقيق انتصارين للأول على حساب النجوم بهدف دون، وللثاني على التقنية بنتيجة 6-1، كما شهدت نفس الجولة، تحقيق فريقي الذيابة، ومركز كواترو الطبي لانتصارهما الأول في البطولة، بفوز الأول على التحدي بنتيجة 5-2، والثاني على ليدر سبورت بنتيجة 6-3، لتكون هذه الجولة قد شهدت 24 هدفاً في المباريات الأربع.

وبنتائج هذه الجولة، منح فوز الدفاع المدني الفرصة لمقاسمة صدارة فرق المجموعة الثالثة، مع فريق «إم كيه إس» بارتفاع رصيده إلى النقطة السادسة، فيما حصل الذيابة بانتصاره الأول على 3 نقاط وضعته في المركز الثالث في ترتيب المجموعة، ليحافظ فريقا التحدي والنجوم على رصيد نقطة وحيدة، وتراجعا سوياً إلى المركز الأخير.

وفي المجموعة الرابعة، انفرد فريق محمد علي بصدارة فرق المجموعة برصيد سبعة نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن «جوما»، فيما تقدم فريق كواترو بفوزه هذا إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وليحافظ فريق ليدر سبورت على مركزه الرابع برصيد نقطة واحدة، فيما يقبع فريق التقنية في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.