8 فرق تطارد لقب «يد السيدات»

العين (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة العين الرمضانية خلال مؤتمرها الصحفي الذي أقيم أمس الأول، بنادي العين فرع القطارة عن مشاركة 8 فرق في النسخة الثانية لبطولة سيدات اليد والتي من المقرر أن تنطلق مبارياتها الرسمية مساء الخميس المقبل.

شهد مراسم القرعة مسلم أحمد المدير التنفيذي للبطولة العين، والدكتور عادل حلمي المستشار الفني، ونسرين بن درويش مشرفة بطولة سيدات اليد، وهبة علي مدربة فريق الشيخ سعيد بن طحنون، وجميله نائلي مدربة فريق سيدات الجزيرة، ونور الدامرجي مدرب فريق بي اتش دس، ونور عاشو مدرب فريق سيدات تونس، وليلى محمد مدربة فريق دار الزين، ومحمود حمدي مدرب فريق زايد الخير، وهند صليح مدربة فريق نسور قرطاج، والعديد من المهتمين بالبطولة إلى جانب وسائل الإعلام.

وبعد وضع فريق سيدات الجزيرة على رأس المجموعة الأولى، أسفرت القرعة عن انضمام فرق نسور قرطاج وسيدات تونس وبلدية دبي لهذه المجموعة، بينما تكونت المجموعة الثانية من فريق الشيخ سعيد بن طحنون الذي وضع على رأس المجموعة الثانية إلى جانب فرق بي اتش دي وزايد الخير ودار الزين.

وتلعب مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد ضمن كل مجموعة ويصعد للدور قبل النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة ويقام بنظام المقص لتحديد طرفي النهائي الذي يقام يوم الخميس 15 يونيو الجاري ويسبقه لقاء الفريقين الخاسرين في الدور قبل النهائي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ورحب مسلم أحمد مدير البطولة بالحضور، ونقل لهم تحيات معالي الشيخ سعيد بن طحنون وتمنياته بالتوفيق والنجاح في هذه التظاهرة الرياضية النسوية بساحات أقوياء اليد، مثمناً المشاركة الكبيرة التي تثلج صدورالجميع بتواجد 8 فرق تعتبر الأولى والأكبر بساحات اللعبة في الدولة، وخاصة لما تضمه من نخبة من اللاعبات المواطنات إلى جانب العديد من اللاعبات العرب والأجانب.

وأعرب عن تفاؤله بتقديم مستوى فني عالٍ للبطولة في ظل تواجد مثل هذه النخبة من اللاعبات، واستطرد قائلاً: «بالتأكيد تسعى جميع الفرق لتقديم أفضل المستويات لتسعد الجميع في هذه التظاهرة النسوية، واللجنة المنظمة العليا للبطولة ومن خلال توجيهات معالي الشيخ سعيد بن طحنون وفرت كل سبل النجاح للبطولة».

من جهتها، أكدت نسرين علي بن درويش، رئيس لجنة كرة اليد للسيدات، جاهزية اللجنة لانطلاق المنافسات على صالة نادي أصحاب الهمم بمشاركة ثمانية فرق ومن المتوقع أن تشهد المنافسات إثارة وتشويقاً وتنافساً قوياً من جميع الفرق التي استعدت جيداً للمنافسة والجميع لديه الرغبة والعزيمة على الظهور المشرف والحصول على المركز الأول. وأوضحت أن أغلب الفرق المنافسة في البطولة بعضها يضم في صفوفه لاعبات هن حكام ومدربات مثل فريق نسور قرطاج التونسي وأيضاً هناك فريق الشيخ سعيد بن طحنون الحاصل على المركز الأول في بطولة إيفرين بفرنسا، وفريق نادي الجزيرة وفريق دي اتش آي سي الذي يضم في صفوفه لاعبات محترفات على أعلى مستوى.