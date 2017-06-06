العطار يتصدر تحدي البولينج وراشد مطر في المركز الثاني

العين (الاتحاد)

تابع معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان راعي بطولة العين الرمضانية، مساء أمس الأول، منافسات البولينج التي تجري منافساتها حالياً على صالة العين مول، وأمضى معاليه وقتاً طويلاً مع المشاركين، اطمأن على التنظيم وسير المنافسات، وأشاد معاليه برئيس وأعضاء لجنة البولينج الذين يشرفون على النواحي الفنية والإدارية كافة، وأثنى على الإقبال الكبير للمشاركة في هذا النوع من المنافسات، متمنياً للجميع كل التوفيق والنجاح.

وكانت بطولة البولينج قد شهدت ليلة أمس الأول منافسات مثيرة بين اللاعبين المواطنين الذين ما زالوا يتصدرون المراكز الأولى، يتقدمهم محمود أحمد العطار برصيد 196.33 نقطة، يليه راشد عبد الله مطر في المركز الثاني بـ193.78 نقطة، وشاكر علي في المرتبة الثالثة برصيد 193.44 نقطة، بينما احتل عبد الله محمد عيد خلفان المركز الرابع بـ184.67 نقطة، وجاء سعدان الأحبابي في المركز الخامس، بعد أن جمع 183.56 نقطة.

وأبدى الدكتور عبد الله سالم الوحشي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، ارتياحه التام لنجاح منافسات البولينج، مؤكداً أن الأعداد الكبيرة التي تتنافس في هذه النسخة الثانية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن بطولة العين الرمضانية نالت حظها من الانتشار مقارنة ببطولة العام الماضي، آملاً أن تحقق المزيد من النجاح والتقدم في النسخ التالية.

من ناحية أخرى، تتواصل الإثارة في سباعيات كرة القدم بيومها الخامس علي التوالي، ففي المباراة الأولي للمجموعة الثالثة تفوق فريق أبوظبي للإعلام علي دريم تيم برباعية نظيفة، حيث كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة علي مدار الشوطين، وبكر لاعبه هزاع الشرياني في إحراز الهدف الأول بالدقيقة 9، ثم أضاف زميله إبراهيم بابا ثلاثة أهداف متتالية «هاتريك» في الدقائق 17،28،29 ليقود فريقه إلى الفوز وصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.