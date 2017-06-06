فوز نقوة والنيابة والطرق والإسعاف

دبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأول لمنافسات بطولة السلة على الكراسي المتحركة ضمن الدورة 4 مباريات أقيمت بنادي دبي لأصحاب الهمم وتشارك فيها 10 فرق، وحضرها ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.

وفاز نقوة على فريق هيئة الطيران المدني، في أولى المباريات، 50-13، وفي المباراة الثانية فاز النيابة العامة على الأنصاري للصرافة 52-6، وحسم هيئة الطرق والمواصلات الفوز على هيئة الصحة 20-17، وتفوق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على القيادة العامة لشرطة دبي 6-5.

وقال جمعة ثاني بالرقاد، إن البطولة ولدت قوية وناجحة بفضل الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وقال: ما تحقق من نجاح كبير لهذه البطولة خلال سنوات قليلة يعود الفضل فيه إلى سموه الذي ساند الفكرة منذ البداية ومنحها دفعة قوية من خلال مشاركته في مباراة لكرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن مبادرة «معاً نتكامل» قبل ثلاث سنوات، ليتم بعد ذلك ضم اللعبة لدورة ند الشبا.

وذكر بالرقاد أن بطولة سلة الكراسي ضمن الدورة ومنذ انطلاقتها نجحت في تحقيق الكثير، وأسهمت في دمج أصحاب الهمم مع أقرانهم الآخرين من خلال تواجدهم في فريق واحد ومشاركتهم اللعب تحت مظلة واحدة، وهو ما حقق نوع من التقارب الروحي والإنساني بينهم، وأشعر اللاعبين من غير أصحاب الهمم بقوة الإرادة لدى زملائهم، وجعلهم أكثر تفهماً لطبيعتهم وقدرتهم على تحدي الصعاب، مشيراً إلى أن البطولة عززت علاقات الصداقة بين اللاعبين وحققت واحدة من أهم أهداف الدورة.

وكشف بالرقاد عن سعيهم في النادي لتطوير البطولة أكثر لتواصل ما حققته من نجاح في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن البطولة فرصة طيبة للاعبين من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة للمشاركة فيها، والاستفادة من الاحتكاك مع بقية اللاعبين من أجل تطوير مستوياتهم، وصقل مواهبهم.

وأضاف: الدورة تعتبر متنفساً للعائلات التي تحرص على قضاء أوقات رائعة في متابعة مختلف المنافسات الرياضية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد كبير من الشباب للتنافس في مختلف ضروب الرياضة.