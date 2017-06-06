فوز نقوة والنيابة والطرق والإسعاف

دبي (الاتحاد)
شهد اليوم الأول لمنافسات بطولة السلة على الكراسي المتحركة ضمن الدورة 4 مباريات أقيمت بنادي دبي لأصحاب الهمم وتشارك فيها 10 فرق، وحضرها ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي، وماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي.
وفاز نقوة على فريق هيئة الطيران المدني، في أولى المباريات، 50-13، وفي المباراة الثانية فاز النيابة العامة على الأنصاري للصرافة 52-6، وحسم هيئة الطرق والمواصلات الفوز على هيئة الصحة 20-17، وتفوق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على القيادة العامة لشرطة دبي 6-5.
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وقال: ما تحقق من نجاح كبير لهذه البطولة خلال سنوات قليلة يعود الفضل فيه إلى سموه الذي ساند الفكرة منذ البداية ومنحها دفعة قوية من خلال مشاركته في مباراة لكرة السلة على الكراسي المتحركة ضمن مبادرة «معاً نتكامل» قبل ثلاث سنوات، ليتم بعد ذلك ضم اللعبة لدورة ند الشبا.
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وكشف بالرقاد عن سعيهم في النادي لتطوير البطولة أكثر لتواصل ما حققته من نجاح في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن البطولة فرصة طيبة للاعبين من مختلف أندية أصحاب الهمم في الدولة للمشاركة فيها، والاستفادة من الاحتكاك مع بقية اللاعبين من أجل تطوير مستوياتهم، وصقل مواهبهم.
وأضاف: الدورة تعتبر متنفساً للعائلات التي تحرص على قضاء أوقات رائعة في متابعة مختلف المنافسات الرياضية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعدد كبير من الشباب للتنافس في مختلف ضروب الرياضة.