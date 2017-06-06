المفاجأة يواجه «دبي 2020» على كأس طائرة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم عن مسابقة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، المقامة حالياً بمجمع ند الشبا، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك في المباراة النهائية التي تجمع فريق المفاجأة مع دبي 2020 بعدما تأهلا مساء أمس الأول من نصف النهائي حيث فاز المفاجأة على فريق دبي 2021 بنتيجة 3-1، بنتائج أشواط (27-29، و25-22، و25-22، و26-24)، فيما فاز فريق دبي 2020 على الحزم 3-1 بنتائج أشواط (19-25، و25-13، و25-20، و25-17).

وجاءت المباراة الأولى في نصف النهائي، والتي جمعت بين المفاجأة ودبي 2021، مثيرة، بعدما تقدم المفاجأة في بداية الشوط الأول 4-0 وسط ارتباك من لاعبي فريق 2021، وظل الفارق 4 نقاط حتى وصلت النتيجة إلى 9-5، بدأ بعدها 2021 يدخل أجواء اللقاء ليقلص النتيجة إلى 11-10، ولكن تألق الثنائي الكوبي كاميجو وليفا مارتينيز في فريق المفاجأة ساهم في زيادة الفارق مجدداً ووصلت النتيجة إلى 20-16، بينما استفاد دبي 2021 من الوقت المستقطع الذي طلبه المدرب حميد جابر وسجل 4 نقاط متتالية لتعود الإثارة للشوط الذي شهد تقدم دبي 2021 للمرة الأولى 23-22، وظلت النتيجة متأرجحة بين الفريقين حتى حسمها دبي 2021 بنتيجة 29-27 بفضل الإرسالات الساحقة من الألماني سلفادور أوليفا.

ودخل فريق دبي 2021 الشوط الثاني بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بالشوط الأول وتقدم 5-3، ولكن تألق الكوبي ليفا مارتينيز في حائط الصد وإرسالات راشد أيوب قلبت النتيجة وتقدم المفاجأة 9-5، وأنهى الشوط 25-22، وواصل فريق المفاجأة تفوقه في الشوط الثالث الذي ظل متقدماً فيه منذ البداية حتى النهاية ووسع الفارق إلى 4 نقاط 11-7، ورغم تعادل فريق 2021 في أكثر من مرة وكان أهمها 22-22، فإن المفاجأة سجل ثلاث نقاط متتالية بفضل الإرسالات الساحقة للاعب ليفا مارتينيز ليفوز بالشوط 25-22.

وفي الشوط الرابع استمرت الإثارة وقدم الفريقان شوطاً رائعاً تقدم خلاله دبي 2021 في البداية 3-1 وسط تألق الألماني سلفادور والدومنيكي سانتوس رغم إصابته، ظلت النتيجة متقلبة بتعادل المفاجأة وتقدمه 7-5، بينما عادت الأفضلية لدبي 2021 بنتيجة 11-10، ولم يتسع الفارق لأكثر من هدفين سوى مرتين بواقع مرة لكل فريق، حتى تمكن المفاجأة من حسم اللقاء 26-24.