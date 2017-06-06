هند المرزوقي تتصدر «تمهيدي الرماية» بالعلامة 97

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت هند محمد المرزوقي منافسات الرماية ببطولة نادي الضباط، وحصدت 97 نقطة من مئة في الدور التمهيدي الذي أقيم أمس الأول بميدان نادي كاراكال بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، لتتزعم 20 رامية تأهلن إلى نصف النهائي الذي يقام الأحد المقبل لمسافة 15 متراً، بينما ودعت 10 راميات البطولة من المرحلة الأولي بعد أن حققن نقاطاً أقل من 90.

وحلت ثانية في الترتيب سندس الراوي وحققت 96 نقطة، متساوية في النقاط مع هدى الظاهري وفاطمة باسليمان اللتين حلتا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وتلاه في الترتيب صاحبات النقاط من 95 حتى 90 نقطة، بينما شهدت البطولة مغادرة لاعبات متميزات من الدور الأول بفارق نقطة واحدة عن المعدل المطلوب.

واستخدمت الراميات مسدسات من نوع السلاح الوطني (مسدس كاراكال) بجانب أنواع أخرى من المسدسات التي جاءت المنافسة مفتوحة لكل أنواعها، ويقوم نظام البطولة على إطلاق كل رامية 10 طلقات من مسافة 10 أمتار وتحسب النقاط بدقة التسديد، وتزيد المسافة في نصف النهائي الأحد المقبل إلى 15 متراً، وترتفع في النهائي الذي يقام 14 من الشهر الجاري إلى 20 متراً.

وأكد عبيد المزروعي المشرف على تنظيم منافسات الرماية في بطولة نادي الضباط، أن جميع المشاركات من الهواة ولسن من المحترفات، لكن عدداً كبيراً منهن أعضاء منظمات في نادي كاراكال، بينما البعض الآخر المحبات لهذه الرياضة.

وقال: المستوى الفني والتنافس الكبير الذي شهده الدور التمهيدي، ثمرة لحرص الراميات علي التدريب في الفترة الماضية، وبشكل خاص المتدربات في النادي، حيث يشرف عليهن نخبة من أميز الخبراء في الرماية، وانعكس ذلك علي المستوى النفي المتقدم، حيث إن أكثر من 20 رامية حققن نقاطاً بين 90 و97، وحتى اللائي خرجنا مبكراً يملكن قدرات كبيرة، وبالتدريب المستمر فبإمكانهن أن ينافسن في البطولات المقبلة.