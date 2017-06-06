بلدية الظفرة يضع قدماً في ربع النهائي

أبوظبي (الاتحاد)

وضع فريق بلدية الظفرة قدماً في ربع نهائي بطولة حكومة أبوظبي لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة والتي تنظم للمرة الأولى ضمن أولمبياد نادي الضباط، وتستمر فعالياتها حتى الثلاثاء المقبل، وتقام جميع مبارياتها على صالتي المقطع والخيمة، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، ويشارك فيها 16 فريقا.

ونجح «بلدية الظفرة» في تعزيز صدارته للمجموعة الثانية بـ6 نقاط، بفوزه على دائرة المالية بثلاثية نظيفة أمس الأول، ليضمن مقعده في نصف النهائي قبل مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة.

وفي بقية المباريات، حقق فريق أدنوك «أ» فوزا قياسيا باكتساحه مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر بنتيجة 15 دون رد في مباراة من طرف واحد لحساب المجموعة الرابعة التي انتهت مباراة طرفيها الآخرين بفوز موانئ أبوظبي على مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني 5 ـ 1.

وكان فريق الصناعات فاز بصعوبة على ضمان بهدف نظيف، بعد مواجهة قوية ومثيرة وحماسية بين الفريقين ضمن المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز أبوظبي للإعلام على مؤسسة الامارات للطاقة النووية 4 ـ 1، وفي المجموعة الثالثة تغلب أدنوك «ب» على بلدية أبوظبي 5 ـ1، وهيئة الإمارات للهوية على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 5 ـ 2.

وحظي اليوم الثاني من البطولة بحضور جماهيري لافت وتشجيعا كبيرا للفرق المشاركة وهو ما زاد من الإثارة والحماس في المباريات التي حفلت في معظمها بالندية والحماس والقوة، في مؤشر واضح على المستوي الفني المرتفع للبطولة في نسختها الحالية، باستثناء فريق أو اثنين مستواهم أقل عن الآخرين وهو ما يؤكد أن الجولة الأخيرة بالدور التمهيدي غدا ستحفل بمستويات قوية جدا، خاصة في ظل التشجيع والدعم والمساندة التي تجدها الفرق من جمهورها في البطولة.

وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن المجموعة الثالثة بين مساندة ودائرة المالية في ملعب الخيمة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.