بلدية الظفرة يضع قدماً في ربع النهائي

أبوظبي (الاتحاد)
وضع فريق بلدية الظفرة قدماً في ربع نهائي بطولة حكومة أبوظبي لخماسيات كرة القدم في نسختها الرابعة والتي تنظم للمرة الأولى ضمن أولمبياد نادي الضباط، وتستمر فعالياتها حتى الثلاثاء المقبل، وتقام جميع مبارياتها على صالتي المقطع والخيمة، بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، ويشارك فيها 16 فريقا.
ونجح «بلدية الظفرة» في تعزيز صدارته للمجموعة الثانية بـ6 نقاط، بفوزه على دائرة المالية بثلاثية نظيفة أمس الأول، ليضمن مقعده في نصف النهائي قبل مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعة.
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وكان فريق الصناعات فاز بصعوبة على ضمان بهدف نظيف، بعد مواجهة قوية ومثيرة وحماسية بين الفريقين ضمن المجموعة الأولى التي شهدت أيضا فوز أبوظبي للإعلام على مؤسسة الامارات للطاقة النووية 4 ـ 1، وفي المجموعة الثالثة تغلب أدنوك «ب» على بلدية أبوظبي 5 ـ1، وهيئة الإمارات للهوية على جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 5 ـ 2.
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وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن المجموعة الثالثة بين مساندة ودائرة المالية في ملعب الخيمة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية.