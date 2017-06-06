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أولمبياد الضباط الرمضاني

رويال وكوست إلى نهائي خماسيات كرة القدم للسيدات
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تأهل فريقا رويال وكوست إلى نهائي منافسات خماسيات كرة القدم للسيدات، ضمن النسخة الحادية والعشرين من أولمبياد نادي ضباط القوات المسلحة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

وحقق فريق كوست مفاجأة كبرى بفوزه على المرشح الأول فريق نادي أبوظبي الرياضي «أ» في المواجهة الأولى بالدور نصف النهائي مساء أمس الأول بالخيمة الرمضانية المخصصة لكرة القدم، وبنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف مقابل هدف.

وعلى الرغم من أن كل المؤشرات كانت تقود نادي أبوظبي الرياضي إلى المباراة النهائية، بعدما تصدر مجموعته عن جدارة وبأعلى معدل تهديفي كأقوى هجوم في الدورة حتى الآن، إلا أن فريق كوست استطاع أن يكون نداً قوياً خلال المباراة التي شهدت إثارة منقطعة النظير.

افتتح أبوظبي الرياضي التسجيل عن طريق اللاعبة حليمة، إلا أن الرد جاء سريعاً وقوياً من جانب لاعبات فريق كوست، بعدما أحرزت أسماء هدف التعادل، وأضافت إيمان هدفين متتاليين منحا فريقها التفوق والسيطرة، قبل أن تضيف وفاء الهدف الرابع والأخير، ولحسم الفريق النتيجة لصالحه بالتأهل للمباراة النهائية.

وفي المواجهة الثانية بالدور نصف النهائي التي جمعت بين رويال ونادي أبوظبي الرياضي «ب» استطاع «الأول» تحقيق فوز ثمين، والتأهل إلى النهائي بالفوز 3-2 على منافسه في الوقت الإضافي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ليحصل فريق رويال على فرصة ذهبية بالمنافسة على اللقب للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في البطولة. ... المزيد
     
 

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