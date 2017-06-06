ألكساندرا بطلة مونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين

عصام السيد (روما)

توج الجواد «مطرق» بطلاً للجولة الخامسة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة «قوائم» لمسافة 2400 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو، والذي أقيم أمس الأول بمضمار كابانيللي بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة تحت شعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

وتأتي إقامة المهرجان ضمن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وحقق «مطرق» المنحدر من نسل «عامر» فوزاً لافتاً وبفارق بلغ 4 أطوال عن «رامز العزيز» لادوين ستد وبإشراف جونتر ريختر وبقيادة إم مانودو، فيما جاء ثالثاً «نيل عزيز» لاس ألابي وبإشراف فرانسيسكا إيشباخر وبقيادة سي فيوشي، وسجل البطل 2:45:24 دقيقة.

وقدمت الفارسة المجرية ألكساندرا بيهاري عرضاً رائعاً حين قادت الجواد «لوسكهار» لمانويلا ديفارو، وبإشراف إس بوتي، للفوز بالجولة الثالثة لمونديال سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للفرسان المتدربين لمسافة 1700 متر البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو.