تايلاند تدرس طلب «تأمين سفر» من الزائرين

بانكوك (د ب أ)

قال مسؤول في الحكومة التايلاندية، أمس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسؤولي السياحة في تايلاند يتقدمون باقتراح يطلب من جميع زائري البلاد الحصول على تأمين سفر قبل الدخول.

وقال جاتورون فاكديوانيت، مدير إدارة سلامة السياحة ومعايير الأمان، إن المسؤولين في وزارة السياحة والرياضة يتباحثون حاليا بشأن الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع الأسبوع الماضي، لجعل تأمين السفر إلزاميا.

وبحسب جاتورون، فإن الزائرين الذين ليس لديهم تأمين سفر يكلفوا تايلاند ما لا يقل عن 3 مليارات بات (88 مليون دولار) سنوياً، مقابل علاجهم في مستشفيات تابعة للدولة. وقال: «إننا نحتاج إلى تمرير ذلك في أسرع وقت ممكن، لأن المشكلة تزداد تفاقماً». وقال جاتورون، إن مسؤولي الحكومة سيبحثون مع الجهات العاملة في السياحة، أفضل طريقة لتنفيذ القاعدة الجديدة، وذلك قبل تقديم الاقتراح إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه.

وأضاف أنه من المحتمل أن يتم فحص وثائق تأمين السفر لدى مكاتب الهجرة عند الوصول، حيث إن الكثير من الزائرين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول البلاد.

ويشار إلى أن السياحة تعتبر صناعة رئيسة في تايلاند، التي زارها أكثر من 14 مليون شخص منذ الأول من يناير الماضي، ما أدى إلى تحقيق عوائد تقدر بـ 20.5 مليار دولار.