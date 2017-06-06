تايلاند تدرس طلب «تأمين سفر» من الزائرين

بانكوك (د ب أ)
قال مسؤول في الحكومة التايلاندية، أمس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مسؤولي السياحة في تايلاند يتقدمون باقتراح يطلب من جميع زائري البلاد الحصول على تأمين سفر قبل الدخول.
وقال جاتورون فاكديوانيت، مدير إدارة سلامة السياحة ومعايير الأمان، إن المسؤولين في وزارة السياحة والرياضة يتباحثون حاليا بشأن الاقتراح الذي طرح خلال اجتماع الأسبوع الماضي، لجعل تأمين السفر إلزاميا.
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وأضاف أنه من المحتمل أن يتم فحص وثائق تأمين السفر لدى مكاتب الهجرة عند الوصول، حيث إن الكثير من الزائرين لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول البلاد.
ويشار إلى أن السياحة تعتبر صناعة رئيسة في تايلاند، التي زارها أكثر من 14 مليون شخص منذ الأول من يناير الماضي، ما أدى إلى تحقيق عوائد تقدر بـ 20.5 مليار دولار.