مصر ترفع توقعات دعم المواد البترولية والكهرباء

القاهرة (رويترز)

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، في بيان صحفي أمس، إن دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 مليار جنيه (7.98 مليار دولار) في السنة المالية 2017 - 2018 في حين قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه.

ويتجاوز ذلك ما أُعلن في مارس الماضي عندما قالت الحكومة، إن دعم المواد البترولية سيبلغ 110.148 مليار جنيه في ميزانية 2017 - 2018 مقابل 101.272 مليار، متوقعة في 2016 - 2017، وتوقعت أن يبلغ دعم الكهرباء 30 مليار انخفاضاً من 35.071 مليار جنيه. ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر الماضي في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائيا بحلول 2018 - 2019، وفقاً لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. لكن وزير البترول طارق الملا قال في مارس الماضي، إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.