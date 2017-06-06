الكويت تخطط لبناء 198 ألف وحدة سكنية حتى 2025

الكويت (رويترز)

قال مسؤول كويتي، إن بلاده تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية، خلال السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024-2025، للوفاء بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

وقال إبراهيم ناصر الناشي، مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في مقابلة مع رويترز، إن 60 ألف وحدة من هذه الوحدات بدأ العمل فيها ضمن الخطة الخمسية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في 2019-2020، بينما سيكون باقي الوحدات - 138 ألف وحدة - ضمن الخطة العاشرة من 2020-2021 إلى 2024-2025.

وقال الناشي: إن المشاريع ستقام على «المواقع المخصصة من بلدية الكويت وتحت إمرة المؤسسة ودخلت في الحصة العينية لها، والتي تسعى المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها»، وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نسمة، وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاماً للحصول على المسكن الذي تريد.

وتلتزم الحكومة الكويتية بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر، ما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش الدائم بها.