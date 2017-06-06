«أبوظبي الإسلامي» يؤجل أقساط عملائه المستحقة خلال رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

قرر مصرف أبوظبي الإسلامي تأجيل سداد أقساط كل التمويلات الشخصية وتمويلات السيارات المستحقة على عملائه خلال شهر يونيو من دون أي رسوم إضافية، في إطار مبادرته السنوية التي تتزامن مع الشهر الفضيل التي يهدف من خلالها المساعدة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء ومساعدتهم على تغطية النفقات الإضافية والعالية التي تقترن عادة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وقد باتت هذه المبادرة إحدى التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان، حيث يتيح لعملائه مرونة في السداد لتمكينهم من تغطية نفقاتهم تماشياً مع التزامه الدائم بتوفير خدمات متميزة تتجاوز توقعاتهم.

وقال فيليب كينج، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «إننا في مصرف أبوظبي الإسلامي نعتبر عملاءنا شركاء لنا، ونحرص على توفير خيارات سداد مرنة لهم في الفترات التي تقترن بزيادة النفقات والحاجة للسيولة، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخدمات من شأنها مساعدتهم على إدارة مواردهم المالية بفاعلية وكفاءة، ومن شأن هذه اللفتة الطيبة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل عملائنا خلال رمضان والعيد، وإتاحة فسحة أوسع أمامهم للتخطيط لعطلاتهم للأشهر القادمة».

وسيتواصل المصرف مع العملاء الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط بناءً على نوعية التمويل وسجل العميل وعدد الدفعات المستحقة، من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS)، علماً بأن هذا العرض يسري على الأقساط المستحقة خلال الفترة 1-30 يونيو الجاري، وللعملاء حرية رفض العرض في حال لم يرغبوا بتأجيل أقساطهم، وليتمكن العميل من الاستفادة من فرصة التأجيل، يشترط مصرف أبوظبي الإسلامي أن يكون ممن يلتزم بسداد أقساطه الشهرية بشكل منتظم، بما في ذلك آخر 3 أقساط على الأقل، وأن يكون راتبه محولاً إلى المصرف.