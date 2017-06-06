78.3 مليار درهم النقد المصدر من «المركزي» خلال 4 شهور

أبوظبي (وام)

بلغ اجمالي النقد المصدر في دولة الامارات 78.3 مليار درهم خلال الثلث الأول من العام 2017 بزيادة قدرها 790 مليون درهم مقارنة مع نهاية العام 2016 الذي وصلت فيه القيمة الى نحو 77.55 مليار درهم، وذلك بحسب احصاءات مصرف الإمارات المركزي.

ويتضح من خلال الارقام الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي إصداراته من الأوراق النقدية بلغت 77.2 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر أبريل الماضي بزيادة نسبتها 1% مقارنة مع نهاية العام 2016 الذي وصلت فيه القيمة 76.423 مليار درهم.

وعلى صعيد إصدارات المصرف المركزي من المسكوكات النقدية، بلغت قيمتها 1.137 مليار درهم مقارنة مع 1.121 مليار درهم في نهاية العام 2016.

ووصلت قيمة إصدارات المصرف من العملة الورقية 76.11 مليار درهم في شهر يناير الماضي ثم ارتفعت الى 76.413 مليار درهم خلال فبراير وقفزت الى مستوى 78.99 مليار درهم في مارس قبل ان تستقر مجددا عند 77.2 مليار درهم في شهر ابريل.

ووصلت قيمة المسكوكات النقدية الى 1.125 مليار درهم في يناير الماضي ثم ارتفعت لمستوى 1.128 مليار درهم في فبراير واستمرت في النمو حتى بلغت 1.131 مليار درهم مع نهاية شهر مارس و1.137 مليار درهم مع ختام أبريل.