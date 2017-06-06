«جمارك دبي» تحصل على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة»

دبي (الاتحاد)

حصلت جمارك دبي على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة» من المعهد العالمي للابتكار لتصبح بذلك أول جهة جمركية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، ما يعد إنجازاً مهماً في مسيرة الابتكار في الدائرة.

ويعد المعهد العالمي للابتكار هو الجهة العالمية الوحيدة المخولة بمنح شهادات معتمدة في الابتكار للهيئات والمؤسسات على المستوى العالمي.

واجتازت دائرة جمارك دبي بنجاح كبير عمليات التقييم التي أجراها فريق من خبراء المعهد العالمي للابتكار ولمدة أسبوع كامل في المعايير الرئيسية «الاستراتيجية- الابتكار- الحوكمة- الأشخاص - المهام- التكنولوجيا- القيادة- البيئة- التدريب- الميزانية- التحفيز»، وكذلك المعايير الفرعية المنبثقة منها.

وأعرب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي عن سعادته بحصول جمارك دبي على هذه الشهادة، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تشجيع الموظفين والمديرين على تبني خدمات جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات، والمشاركة الفاعلة في دعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، بعد أن أصبحت دولة الإمارات تتقدم بسرعة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي ولا تكتفي بالصدارة الإقليمية، تماشياً مع مبادرة (X 10).

وأشار إلى أن الابتكارات التي طبقتها الدائرة عززت من ريادة الدائرة بحصولها على أهم وأكبر الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في الابتكارات والخدمات، حيث حصلت جمارك دبي على 11 اعتماداً عالمياً لابتكارات غير مسبوقة، كما بلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها جمارك دبي في مجال الإبداع والابتكار أكثر من 62 جائزة عالمية وإقليمية ومحلية منذ العام 2010 حتى عام 2016، هذا إضافة إلى جائزة وسام دبي للموظفين المبتكرين في الدورة الـ20 لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

من جانبه، ثمن حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي حصول الدائرة على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة» من المعهد العالمي للابتكار.