«جمارك دبي» تحصل على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة»

دبي (الاتحاد)
حصلت جمارك دبي على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة» من المعهد العالمي للابتكار لتصبح بذلك أول جهة جمركية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، ما يعد إنجازاً مهماً في مسيرة الابتكار في الدائرة.
ويعد المعهد العالمي للابتكار هو الجهة العالمية الوحيدة المخولة بمنح شهادات معتمدة في الابتكار للهيئات والمؤسسات على المستوى العالمي.
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وأعرب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي عن سعادته بحصول جمارك دبي على هذه الشهادة، مشيراً إلى أن الدائرة تحرص على تشجيع الموظفين والمديرين على تبني خدمات جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات، والمشاركة الفاعلة في دعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، بعد أن أصبحت دولة الإمارات تتقدم بسرعة في مؤشرات التنافسية على المستوى العالمي ولا تكتفي بالصدارة الإقليمية، تماشياً مع مبادرة (X 10).
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من جانبه، ثمن حسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات في جمارك دبي حصول الدائرة على شهادة «مؤسسة مبتكرة معتمدة» من المعهد العالمي للابتكار.