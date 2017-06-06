«تجار دبي» يطلق مركزاً للتدريب في مجال الطيران والشحن

دبي (الاتحاد)

دشّن برنامج تجار دبي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي النوعية لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً مشروعاً تجارياً جديداً وهو معهد «سوات المهني التخصصي» في منطقة القرهود بدبي، ما يرفع عدد المشاريع التي دشنها البرنامج منذ إطلاقه إلى 28 مشروعاً تجارياً.

وشهد حفل إطلاق المعهد الدكتور عيسى بستكي، رئيس جامعة دبي، وعدد من أبرز رجال الأعمال في الدولة، بالإضافة إلى صاحب المشروع محمد بدر جاني.

ويعتبر معهد «سوات المهني التخصصي» معهداً متخصصاً في مجال الطيران والشحن والخدمات اللوجستية والسلامة، بالإضافة إلى توفير التدريبات في مجال تكنولوجيا المعلومات واللغة، حيث يمتاز المعهد بفريقه القوي المكوّن من خبراء ومدربين يمتلكون الخبرة في مجال الطيران والشحن.

كما تعاون المعهد مع شبكة «دي جي إم ‏DGM» ‬وهي ‬منظمة ‬دولية ‬رائدة، ‬مقرها ‬الرئيس ‬في ‬هولندا، ‬ومعترف ‬بها ‬دولياً ‬كخبراء ‬في ‬نقل ‬وتوصيل ‬المواد ‬والبضائع ‬الخطرة ‬عن ‬الطريق ‬الجو ‬والبر ‬والبحر، ‬حيث ‬أنهم ‬موجودين ‬في ‬أكثر ‬من ‬45 ‬دولة ‬عبر ‬6 ‬قارات.