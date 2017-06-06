افتتاح مشروع «وايت بوتيك» المتنقل لخياطة الملابس الرجالية وتجارة العطور

دبي (الاتحاد)

‬افتتحت ‬مؤسسة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬لتنمية ‬المشاريع ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬إحدى ‬مؤسسات ‬اقتصادية ‬دبي، ‬رسمياً ‬مشروع «‬وايت ‬بوتيك» ‬المتنقل ‬لخياطة ‬الثوب ‬الإماراتي «‬الكندورة» ‬والملابس ‬الرجالية ‬وتجارة ‬العطور ‬والمستلزمات ‬الرجالية ‬عبر ‬السيارات ‬المتنقلة، ‬وهو ‬المشروع ‬الأول ‬من ‬نوعه ‬في ‬دبي ‬من ‬حيث ‬تقديم ‬الخدمات ‬للعملاء ‬عبر ‬الوصول ‬إليهم ‬في ‬مختلف ‬المناطق ‬بالإمارة. ‬ويأتي ‬افتتاح ‬المشروع ‬في ‬إطار ‬استراتيجية ‬المؤسسة ‬الرامية ‬إلى ‬دعم ‬وتثمين ‬دور ‬الكفاءات ‬الوطنية ‬وأفكارهم ‬المبتكرة، ‬التي ‬تسهم ‬في ‬تحقيق ‬مردود ‬في ‬تعزيز ‬حركة ‬ريادة ‬الأعمال، ‬وتحقيق ‬القيمة ‬المضافة ‬إلى ‬الناتج ‬المحلي ‬بإمارة ‬دبي.

وقام عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بافتتاح «وايت بوتيك» بحضور حمد يونس الملا، صاحب المشروع، وعدد من المديرين والمسؤولين في المؤسسة، حيث اطلع الجناحي على الخدمات التي يوفرها «وايت بوتيك»، وكيفية توفير الوقت والجهد عبر الوصول إلى العملاء في أماكن وجودهم.

ويذكر أن مشروع «وايت بوتيك» المتنقل يقدم الخدمات كذلك للفئات التي تجد صعوبة في التوجه إلى محال الخياطة مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأطفال، بالإضافة إلى ذلك سيعمل الفريق المختص في المشروع على رصد ملاحظات المستهلكين بشكل مباشرة، وذلك لضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

وأشاد الجناحي بجهود صاحب المشروع حمد يونس الملا (وايت بوتيك)، الذي يعد مثالاً للكفاح والإصرار للوصول إلى طموحه وتدشين مشروعه الخاص، مؤكداً أن الملا هو أول من استحدث هذا النشاط في نظام الترخيص، وذلك عبر التواصل مع الجهة المختصة في اقتصادية دبي، وتقديم مقترحه بطلب هذا النشاط، ومتابعته لاستحداث النشاط وتدشين المشروع. ويسعدنا تدشين أول مشروع خياط رجالي متنقل في إمارة دبي، وهو المشروع الوطني الخاص بأحد أعضاء المؤسسة، الذي يعتمد على توفير الخدمة المناسبة في وقت قياسي، ونحن فخورون بتدشين مثل هذه المشاريع الرائدة، التي تعكس مدى إصرار الكفاءات الوطنية على تحقيق مرادهم.

وأضاف الجناحي: «توفر هذه العربة المتنقلة الخصوصية للعملاء بعيداً عن محال الخياطة التي يرتادها أعداد كبيرة من الزبائن، خصوصاً في الأعياد والمناسبات الوطنية. وتشجع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل هذه المبادرات المبتكرة، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للعمل على تطويرها والارتقاء بها، وذلك لتحقيق التنافس والاستدامة محلياً، والوصول إلى الأسواق المجاورة في المستقبل».

ومن جانبه، قال مروان آل ناصر، مدير أول لبرنامج المشتريات والعلاقات الحكومية: «لقد تلقينا تجاوباً سريعاً وفعالاً للعديد من الجهات الحكومية بدعم ومساندة المشروع الناشئ وايت بوتيك، وذلك انطلاقاً من مبدأ الاهتمام والدعم الذي تقدمه المؤسسة لأعضائها وإدراكاً لأهمية تظافر الجهود مع الجهات الداعمة، فقد خصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب موقع للمشروع في المبنى الرئيس لهم، بالإضافة إلى بلدية دبي، وهيئة الصحة، وذلك للترويج عن خدماته ومنتجاته، وبعروض خاصة لموظفي تلك الجهات. كما أن إدارة العقود والمشتريات بمركز دبي للإحصاء بصدد التعاقد مع حمد الملا بتفصيل الزي الوطني للموظفين في المركز من مندوبين وباحثين اختصاصيين. والعديد من الجهات أبدت الرغبة في التعاون معه مثل جمارك دبي».

قال حمد يونس الملا: «أتقدم بخالص الشكر إلى مؤسسة‏‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬لتنمية‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة ‬والمتوسطة، ‬على ‬رحابة ‬صدورهم ‬ودعمهم ‬اللامتناهي ‬منذ ‬تنفيذ ‬فكرة ‬المشروع ‬وافتتاحه، ‬وهذا ‬يدل ‬على ‬مدى ‬التزام ‬المؤسسة ‬في ‬الوقوف ‬جنباً ‬إلى ‬جنب ‬مع ‬الشباب ‬المواطن، ‬وتذليل ‬كل ‬العقبات ‬في ‬سبيل ‬الوصول ‬إلى ‬تحقيق ‬أحلامهم»‬.

وأضاف الملا: «قامت‏‭ ‬فكرة‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬تحویل‭ ‬محل‭ ‬خیاطة‭ ‬رجالي‭ ‬للباس ‬الشعبي‭ ‬الإماراتي «‬كندورة»‭ ‬إلى‭ ‬محل ‬متنقل‭ ‬یصل‭ ‬إلى‭ ‬زبائننا‭ ‬أینما‭ ‬كانوا‭ ‬وفي‭ ‬أي‭ ‬وقت،‭ ‬عن‭ ‬طریق‭ ‬تصمیم‭ ‬سیارة‭ ‬مجهزة‭ ‬بالكامل ‬من‭ ‬الداخل ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬لأخذ‭ ‬القیاس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أمهر‭ ‬الخياطين، ‬ومجهزة‭ ‬بمجموعة‭ ‬من ‬العينات‭ ‬والخامات‭ ‬عالیة‭ ‬الجودة،‭ ‬بجانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأرفف ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة ‬من‭ ‬كل‭ ‬مستلزمات‭ ‬الرجل‭ ‬من‭ ‬شماغ‭ ‬وغتر‭ ‬وعطور‭ ‬وغیرها ‬من ‬المنتجات،‭ ‬كما‭ ‬یوجد‭ ‬ركن ‬مخصص‭ ‬للعطور‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬كل‭ ‬الأذواق‭ ‬بأسعار‭ ‬تنافسية»‬.