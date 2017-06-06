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رائدات أعمال يرينها المنقذ في ظل الارتفاع المتوالي للإيجارات التجارية

«حاضنات الأعمال» الحل الأمثل لتقليص تكاليف الشركات الناشئة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت رائدات أعمال ومبدعات في الإمارات أهمية توافر «حاضنات أعمال» لمساعدتهن في تعزيز أعمالهن، في ظل عمل الكثيرات منهن من خلال المنزل والاعتماد في تسويق منتجاتهن من خلال المعارف والأصدقاء.

وأشدن بدور مجلس سيدات أعمال أبوظبي في دعم رائدات وسيدات الأعمال من المواطنات، عبر دعم مشاركتهن في المعارض المتخصصة، لافتين إلى أهمية المعرض السنوي الخاص بسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات، والذي تم تنظيمه مؤخراً ضمن فعاليات الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال.

وأوضحن أن اتجاه مجلس سيدات أعمال أبوظبي لافتتاح حاضنة الأعمال المتكاملة والمبتكرة ونادي ريادة الأعمال المبتكرة، ضمن عدداً من المشاريع التي سيتم إطلاقها رسمياً ضمن أنشطة الحملة التوعوية الثالثة لنشر ثقافة وريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، يشكل حافزا قوياً لهن للابتكار والإبداع والعمل في مجال القطاع الخاص.

وتم إطلاق الحملة التوعوية الثالثة لريادة الأعمال خلال فبراير الماضي، حيث تستمر فعاليات وأنشطة الحملة لمدة ثمانية أشهر.

وقالت سلامة المنصوري، صاحبة مؤسسة أسواق مكة والمدينة التجارية: إنها شاركت مؤخراً في المعرض السنوي الخاص بسيدات ورائدات الأعمال والمبدعات المواطنات، الذي نظمه مجلس سيدات أعمال أبوظبي مؤخراً، حيث تشارك في أنشطة المجلس منذ عام 2005، مع حصولها على رخصة تجارية منذ أكثر من 12 عاماً. ... المزيد
     
 

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