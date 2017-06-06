شمسة علي راشد... من أوليات المستثمرات الإماراتيات بالخارج

ريم البريكي (أبوظبي)
ارتبط اسم شمسة نور علي راشد مع والدها، الذي لقبه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بـ«المصور الملكي»، لمرافقة عدسة كاميرته لأبرز الأحداث عبر الصور واللقطات التي كان يلتقطها للشيوخ وحكام الإمارات، والشخصيات البارزة بالدولة.
واختارت شمسة مجالاً متميزاً وضع اسمها في قائمة أوليات الإماراتيات اللائي نشطن في مجال الاستثمارات التجارية الخاصة، ونشاطها في مجال دعم استثمارات المرأة وتمكينها من تأسيس مشروعها التجاري الخاص، تماماً كما فعل والدها من قبلها، حيث خلد اسمه في قائمة أوائل الإمارات تميزاً.
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وتعتبر نور واحدة من أبرز النساء الإماراتيات اللائي درسن في الخارج وحصلت على شهادة ماجستير في مجال الأعمال- التسويق والمالية - من جامعة شيكاغو الأميركية، بجانب شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلاقات الدولية - كلية بيلويت وتمتلك شمسة أكثر من 25 عاماً خبرة ومعرفة عن الأسواق العالمية وتحديداً الغربية، قضت منها فترة طويلة في العمل بالأسواق في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وانطلقت بداية من العمل مع شركة «بروكتر آند جامبل» وهي شركة أميركية تعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، ولمدة طويلة ركزت الشركة على صناعة الصابون أكثر من صناعة الشموع. في الوقت الحاضر، تصنع بروكتر وغامبل المنتوجات المتنوعة وتطور منتوجات جديدة باستمرار، وشغلت نور في الشركة منصب مدير العلامة التجارية لمدة خمس سنوات، بعدها اتجهت شمسة إلى تأسيس شركتها الخاصة في عام 1995 وطرحتها بالبورصة عام 1998.
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ويتمثل النجاح في شخصية شمسة، في إيمانها بتمكين المرأة، ودعوتها للمشاركة في مجتمعها من خلال الأعمال التي تعكس صورتها وإثبات وجودها، إذ تقود شمسة «فرصة» بعقلية «النساء لأجل النساء».
صنفت شمسة في مراتب متقدمة بين نساء الخليج الأكثر تأثيراً من قبل العديد من المجلات الخليجية والعالمية المعنية بالشأن الاقتصادي، كما نالت سيرتها الذاتية تسليطاً للأضواء في مجال النساء الأكثر إنجازاً على ساحة العمل الاستثماري والخيري.