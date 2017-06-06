شمسة علي راشد... من أوليات المستثمرات الإماراتيات بالخارج

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتبط اسم شمسة نور علي راشد مع والدها، الذي لقبه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بـ«المصور الملكي»، لمرافقة عدسة كاميرته لأبرز الأحداث عبر الصور واللقطات التي كان يلتقطها للشيوخ وحكام الإمارات، والشخصيات البارزة بالدولة.

واختارت شمسة مجالاً متميزاً وضع اسمها في قائمة أوليات الإماراتيات اللائي نشطن في مجال الاستثمارات التجارية الخاصة، ونشاطها في مجال دعم استثمارات المرأة وتمكينها من تأسيس مشروعها التجاري الخاص، تماماً كما فعل والدها من قبلها، حيث خلد اسمه في قائمة أوائل الإمارات تميزاً.

وتشغل شمسة، حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فرصة» المملوك من قبل دبي العالمية، وهو صندوق مخصص للاستثمارات النسائية ومشاريع المرأة، تأسس عام 2007 في إمارة دبي، بقيمة 272 مليون دولار، لتلبية احتياجات المستثمرات من النساء وصاحبات المشاريع، وللصندوق كبير الأثر على أعمال النساء في المنطقة، فقد ساهم في دعم النساء الطموحات في إقامة مشاريعهن العملاقة، وإيجاد المستثمرين الفعالين في دعم مثل هذه الخطط، بما يحقق دخول المرأة بالمسار الصحيح ومشاركتها الاستثمار بالقطاع الخاص، كما يركز برنامج فرصة على الاستثمار في العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعتبر نور واحدة من أبرز النساء الإماراتيات اللائي درسن في الخارج وحصلت على شهادة ماجستير في مجال الأعمال- التسويق والمالية - من جامعة شيكاغو الأميركية، بجانب شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلاقات الدولية - كلية بيلويت وتمتلك شمسة أكثر من 25 عاماً خبرة ومعرفة عن الأسواق العالمية وتحديداً الغربية، قضت منها فترة طويلة في العمل بالأسواق في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وانطلقت بداية من العمل مع شركة «بروكتر آند جامبل» وهي شركة أميركية تعد أكبر شركة لصناعة المواد الاستهلاكية في العالم، ولمدة طويلة ركزت الشركة على صناعة الصابون أكثر من صناعة الشموع. في الوقت الحاضر، تصنع بروكتر وغامبل المنتوجات المتنوعة وتطور منتوجات جديدة باستمرار، وشغلت نور في الشركة منصب مدير العلامة التجارية لمدة خمس سنوات، بعدها اتجهت شمسة إلى تأسيس شركتها الخاصة في عام 1995 وطرحتها بالبورصة عام 1998.

كما تشغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة كلية بيلويت، والمسؤولة عن الحملة الدولية لجمع الأموال، وكانت عضواً في اللجنة الوطنية لمؤسسة الآغاخان، وهي منظمة دولية غير ربحية مقرها جنيف ومكرسة لمساعدة وتنمية البلدان النامية.

ويتمثل النجاح في شخصية شمسة، في إيمانها بتمكين المرأة، ودعوتها للمشاركة في مجتمعها من خلال الأعمال التي تعكس صورتها وإثبات وجودها، إذ تقود شمسة «فرصة» بعقلية «النساء لأجل النساء».

صنفت شمسة في مراتب متقدمة بين نساء الخليج الأكثر تأثيراً من قبل العديد من المجلات الخليجية والعالمية المعنية بالشأن الاقتصادي، كما نالت سيرتها الذاتية تسليطاً للأضواء في مجال النساء الأكثر إنجازاً على ساحة العمل الاستثماري والخيري.