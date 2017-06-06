946 مليون درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التداولات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس نحو 946 مليون درهم،

حيث شهدت الدائرة تسجيل 143 مبايعة بقيمة 310 ملايين درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 140 مليون درهم، و115 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 170 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة أم رمول، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الثانية.

تصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فجاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في الحبيهة الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 636 مليون درهم، منها 30 رهن أراضٍ بقيمة 606 ملايين درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 130 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 103 ملايين درهم.