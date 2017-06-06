«ذي لاند أوف ليجندز»: عروض خاصة للسياح من الإمارات

دبي (الاتحاد)

يستعد منتجع «ذي لاند اوف ليجندز» (أرض الأساطير) في مدينة أنطاليا، لاستقبال العائلات الخليجية والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة من دولة الإمارات ببرامج وعروض خاصة لقضاء أجمل العطلات في هذا المنتجع الترفيهي المخصص لأفراد العائلة، حسب بيان أمس.

ويستقبل «ذي لاند اوف ليجندز» الذي تديره شركة ريكسوس وورلد للترفيه بالتعاون مع كل من شركتي «إعمار العقارية» و«دراجون برودكشنز» أكثر من 5 آلاف زائر يومياً من مختلف أنحاء العالم، حسب بيان أمس.

ويتضمن المنتجع، وهو الأضخم في القارة الأوروبية أول فندق خمس نجوم صمم خصيصاً للأطفال في تركيا ومرافق ترفيهية لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم.

وأقيم هذا المنتجع على مساحة تصل إلى 639 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت مليار دولار (3.7 مليار درهم) ويقدم تجربة قضاء عطلات لا يمكن نسيانها، متضمنةً عروضاً لقوارب موسيقية ونوافير تعمل على أنغام الموسيقى، وألعاب بهلوانية وحفلات غنائية في كل ليلة لإمتاع الضيوف والزوار، فضلاً عن حديقة ضخمة للألعاب المائية ونشاطات ترفيهية عدة، وتتراوح أسعار التذاكر بين 100 دولار و200 دولار للفرد الواحد طيلة اليوم.

ومن خلال موقعه في بيليك بأنطاليا، يُعدّ «ذي لاند اوف ليجندز» نموذجاً مثالياً للترفيه من خلال تصميمه المعماري الرائع، واحتوائه على مسرح ودار للسينما ومركز تجارى للتسوق يضم أشهر العلامات التجارية العالمية وبرج عملاق ومسابح وحدائق للحيوانات البرية والبحرية والطيور.

والحديقة المائية وسط المنتجع مزودة بـ 72 من المزالق المائية وسينما رباعية الأبعاد وسفينة مائية، كما تضم أيضاً، شرفة عرض للحفلات الليلية. مركز ترفيه عائلي وجولات على النهر لمتعة الضيوف، إضافة إلى مسابح وأماكن عدة للسهر والبرامج الفنية ومطاعم وكافيهات.