«سوفيتيل وافي» يضيف 598 غرفة وشقة فندقية لقـطاع الضيـافة في دبي

دبي (الاتحاد)

وقعت «سوفيتيل للفنادق والمنتجعات» عقد مشروع فندق «سوفيتيل دبي وافي»، أكبر منشأة فندقية تعتزم المجموعة إنشاءها في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «إم كي إم» التجارية القابضة، حسب بيان أمس. ويتوقع افتتاح فندق «سوفيتيل دبي وافي» أوائل 2019، ليكون بذلك إضافة جديدة إلى محفظة مجموعة العلامات التجارية الفاخرة التي تضم 14 فندقاً و4.400 غرفة فندقية مكتملة وقيد التطوير في الشرق الأوسط.

وقال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات- العلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط: «لقد عززنا وجودنا في دولة الإمارات عبر تشغيل 4 فنادق في مواقع بارزة في الدولة، وتشمل كورنيش أبوظبي ووسط مدينة دبي ونخلة الجميرا ومساكن شاطئ الجميرا، إضافة إلى منطقة وافي التي تعتبر إحدى وجهات التسوق الرائدة التي تخضع لعملية توسعة في مجال تجارة التجزئة».

ويضم «سوفيتل دبي وافي» 501 غرفة فاخرة، تشمل 86 جناحاً، تتراوح مساحتها بين 55 متراً مربعاً إلى 625 متراً مربعاً، إضافة إلى 97 شقة استوديو أو شقق بغرفة واحدة أو غرفتين أو 3 غرف نوم. كما يتيح الفندق لزائريه مجموعة متنوعة من خيارات الطعام، بما في ذلك مطعم آسيوي وحانة وصالة لاونج تقع في الطابقين الـ43 و44 من المبنى، إضافة إلى مقهى فرنسي ومطعم يفتح طوال اليوم وحانة مطلة على المسبح. ويمكن لنزلاء الفندق الاسترخاء في سبا (SoSPA) أو استخدام صالة الألعاب الرياضية وحمام السباحة المكشوف أو الاستلقاء في أكواخ خاصة. كما يشتمل الفندق على نادٍ خاص بالأطفال. ويمكن للمسافرين من فئة رجال الأعمال الاستفادة من 10 غرف خاصة لعقد الاجتماعات، بالإضافة إلى قاعة حفلات بمساحة بالغة 1,115 متر مربع.

ويقع فندق «سوفيتل دبي وافي» قرب مركز وافي التجاري ووسط مدينة دبي ومنطقة الخليج التجاري ومطار دبي الدولي. كما يمكن لنزلاء الفندق من رجال الأعمال الوصول بسهولة إلى مراكز الأعمال والمعارض الرئيسة في دبي، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للرعاية الصحية ومركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وسيعمل موقع الفندق الجديد بالقرب من فندق «رافلز دبي» على تزويد زائري منطقة وافي بخيارات فندقية فاخرة.