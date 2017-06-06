«سوفيتيل وافي» يضيف 598 غرفة وشقة فندقية لقـطاع الضيـافة في دبي

دبي (الاتحاد)
وقعت «سوفيتيل للفنادق والمنتجعات» عقد مشروع فندق «سوفيتيل دبي وافي»، أكبر منشأة فندقية تعتزم المجموعة إنشاءها في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «إم كي إم» التجارية القابضة، حسب بيان أمس. ويتوقع افتتاح فندق «سوفيتيل دبي وافي» أوائل 2019، ليكون بذلك إضافة جديدة إلى محفظة مجموعة العلامات التجارية الفاخرة التي تضم 14 فندقاً و4.400 غرفة فندقية مكتملة وقيد التطوير في الشرق الأوسط.
وقال سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات- العلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط: «لقد عززنا وجودنا في دولة الإمارات عبر تشغيل 4 فنادق في مواقع بارزة في الدولة، وتشمل كورنيش أبوظبي ووسط مدينة دبي ونخلة الجميرا ومساكن شاطئ الجميرا، إضافة إلى منطقة وافي التي تعتبر إحدى وجهات التسوق الرائدة التي تخضع لعملية توسعة في مجال تجارة التجزئة».
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ويقع فندق «سوفيتل دبي وافي» قرب مركز وافي التجاري ووسط مدينة دبي ومنطقة الخليج التجاري ومطار دبي الدولي. كما يمكن لنزلاء الفندق من رجال الأعمال الوصول بسهولة إلى مراكز الأعمال والمعارض الرئيسة في دبي، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للرعاية الصحية ومركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وسيعمل موقع الفندق الجديد بالقرب من فندق «رافلز دبي» على تزويد زائري منطقة وافي بخيارات فندقية فاخرة.