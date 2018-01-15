روسيا: انتعاش اقتصادي بعد أطول انكماش

آنا أندريانوفا*

بعد أن عانت من أطول انكماش اقتصادي لها في هذا القرن، ربما تشهد روسيا انتعاشاً قصيراً، فقد ذكر بنك «جي بي مورجان تشيس وشركاؤه» أن الدولة التي تعد أكبر مصدِّر للطاقة ربما تكون قد أنهت العام الماضي مع ربعين متتاليين من الانكماش -أو الركود الفني– وهو تباطؤ مفاجئ تراوح بين إنفاق متسارع للمستهلك إلى إخفاق في الإنتاج الصناعي.

ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي الروسي يحقق نمواً مقارنة بالعام السابق، حيث ذكر البنك المركزي أن نسبة النمو تتراوح بين 1.7% و2.2% خلال عام 2017، وتوقع أن تستمر بوتيرة مماثلة في العام التالي (2018). ولا توجد حتى الآن بيانات رسمية عن الناتج المحلي الإجمالي بعد الربع الثالث.

وقالت «ليزا إيرمولينكو»، خبيرة اقتصادية في بنك باركليز كابيتال في لندن، إن «نمو الاقتصاد الروسي كان مدفوعاً بعدد من العوامل غير المتكررة، وهي الآن تختفي». وأضافت أن «الأمر يبدو كفجوة في الإنتاج مغلقة جيداً، لذا ليس هناك مجال كبير لمواصلة الانتعاش».

وهذا التراجع الذي جاء على خلفية الانتعاش في أسعار النفط، يترك الاقتصاد في وضع غير مستقر في العام الجديد، وعلى الرغم من أن الجهود التي تقودها الحكومة قد عززت الاستثمارات في عام 2017، حيث بلغت قيمة أربعة مشروعات تقودها الدولة أكثر من نصف إجمالي الإنفاق الرأسمالي، وفقاً لتقديرات رايفايسنبانك– إلا أن بعض هذه المشروعات سينتهي بالفعل في نهاية هذا العام.

وبينما يقول بنك «جي بي مورجان» إن «الضعف سيكون عابراً»، فإن الانخفاض الذي حدث سريعاً بعد أن تجاوزت روسيا الركود الذي حدث في منتصف عام 2015 يسلط الضوء على المعضلة التي يواجهها الرئيس فلاديمير بوتين الآن في جعل الاقتصاد ميزةً لإقناع الناخبين في حملته لخوض الانتخابات التي ستجرى في مارس، حيث يسعى لتولي الحكم لفترة أخرى لمدة ست سنوات.