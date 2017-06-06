إطلاق دليل إرشادات الأبنية الخضراء

دبي (الاتحاد)

أطلق «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، مبادرته الجديدة الرامية إلى ترسيخ أفضل ممارسات الاستدامة، من خلال صفحة «دليل إرشادات الأبنية الخضراء» المتاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني للمجلس www.emiratesgbc.org. وتم إطلاق هذا الدليل بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمي للبيئة، والذي يصادف 5 يونيو من كل عام.

ويمثل هذا الدليل مرجعاً إلكترونياً غنياً حول أفضل الممارسات التي تدعم جهود قطاع البناء والمجتمع بشكل عام نحو تعزيز استدامة البيئات العمرانية، ويهدف إلى توفير أحدث المعلومات حول الأبنية الخضراء لمختلف شرائح الجمهور، وبما يتناسب مع مختلف مستويات معرفتهم بتقنيات القطاع، حسب بيان أمس. ويشمل التصميم التفاعلي للإرشادات ثلاثة أنماط من المباني، بما في ذلك تصميم منزل ومدرسة ومبنى مكتبي. وتم تطوير الدليل مع BASF وLegrand، وهما من الشركات الأعضاء في «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، بما يعكس عمق التزام الشركتين بالترويج لمعايير الاستدامة.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يمثل إطلاق صفحة الإرشادات الجديدة على موقعنا الإلكتروني مبادرة هي الأولى من نوعها في المنطقة لتقديم معلومات وتوجيهات قيّمة لمستخدمي الأبنية والقطاع بشكل عام، تساعدهم على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة. وتتوافر هذه الموارد المعرفية مجاناً للجميع، ونثق بأنها تساهم بدور مهم في الترويج لكفاءة استهلاك الطاقة والمياه في البيئات العمرانية. ونود في هذا السياق أن نشكر BASF وLegrand على دعمهما الكبير لهذه المبادرة، وعلى ما قدمه خبراؤهما من مساهمات قيّمة أثرت مضمون هذا المورد المهم».

وتعتبر الإرشادات التي يقدمها الدليل سهلة التطبيق، بالتزامن مع دورها في تحقيق تغييرات إيجابية ملموسة على المستوى البيئي. ويساعد الدليل في خفض البصمة الكربونية عبر تعزيز كفاءة البيئات العمرانية.