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125 مليار درهم استثمارات الإمارات في قطاع الطاقة حتى 2020
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

يوسف العربي (دبي)

تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة في الإمارات بقطاع الطاقة نحو 124.78 مليار درهم خلال 5 سنوات، تتوزع بواقع 73.4 مليار درهم لمشروعات توليد الكهرباء و51.38 للشبكات والتوزيع، حسب تقرير «قطاع الطاقة في دول الخليج 2017»، الذي أصدرته شركة «فينشر أون سايد» للأبحاث وتتبع المشروعات.

وأكد التقرير السنوي أن السعودية والإمارات، سيقودان التوسع والاستثمار في قطاع الطاقة بدول الخليج خلال المرحلة المقبلة، حيث يبلغ نصيب البلدين نحو 76.6% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة خلال الفترة من 2016 إلى 2020 التي تبلغ قيمتها نحو 491.78 مليار درهم.

ووفق التقرير الذي استند لأبحاث الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» تبلغ استثمارات المملكة العربية السعودية بقطاع الطاقة خلال الفترة المشار إليها نحو 71 مليار دولار، منها 43 مليار دولار لمشروعات التمويل، ونحو 28 مليار دولار للشبكات.

وتستحوذ دول الخليج على نحو 47% ما يعادل «148 جيجاوات» من طاقة التوليد الإجمالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة تسارع وتيرة التقدم والنمو المطرد في أعداد السكان والتحسن في مستويات الدخل.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج في طريقها لضخ استثمارات جديدة بقيمة 137 مليار دولار في قطاع الطاقة منها 85 مليار دولار في مجال توليد الطاقة لإضافة نحو «69 جيجاوات» ونحو 52 مليار دولار في قطاع الشبكات والتوزيع خلال الخمس سنوات المقبلة. ... المزيد
     
 

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