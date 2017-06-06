سيف غباش: نطور معالم جذب سياحي عائلية وثقافية جديدة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

قال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «نواصل جهودنا الرامية لحفز الاهتمام بإمارة أبوظبي، ولعل أكثر ما يشجعنا على المضي قدماً هو النتائج المذهلة التي حققناها مؤخراً على صعيد عدد نزلاء فنادقنا والتي تواصل تحقيق نمو ملحوظ. ونتوقع جذب اهتمام المزيد من الأفراد لاستكشاف روعة الإمارة فيما نوسع نطاق برنامجنا الخاص بالفعاليات التي تقام على مدار العام ونطور معالم جذب سياحي عائلية وثقافية جديدة».

جاءت تصريحات غباش بمناسبة الإحصاءات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والتي كشفت عن تسجيل الإمارة استقبال 1.6 مليون نزيل فندقي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل، بنسبة نمو قدرها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016.

وأضاف غباش: «جمعت القمة الثقافية 2017 خلال دورتها الأولى في أبريل الماضي نخبة قادة قطاعات الفن والإعلام والسياسة الثقافية من 80 بلداً مختلفاً، فيما استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب ما يزيد على 300 ألف زائر. وتسهم هاتان الفعاليتان في ترسيخ رؤيتنا الرامية لتحويل الإمارة إلى مركز ثقافي متنامٍ ووجهة ثقافية عالمية».

ووفقاً للتقرير الشهري الذي نشرته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد سجل شهر أبريل زيادة في عدد زوار فنادق الإمارة على أساس سنوي بلغت نسبتها 15%، كما أظهر شهر أبريل زيادة ملحوظة في عدد نزلاء الفنادق المحليين والذي بلغ 130 ألف شخص، وذلك في ضوء التحسن المسجل في كل من مناطق الإمارة الثلاث: أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.

وذكرت الهيئة أن جامع الشيخ زايد الكبير أسهم بدوره في ترسيخ المكانة الدولية المتنامية لأبوظبي، حيث صنفه المسافرون في المرتبة الثانية بين الوجهات السياحية المفضلة في الإمارة للسنة الثانية على التوالي، بحسب الموقع الإلكتروني لحجز وتخطيط رحلات السفر «تريب أدفايزر».

وستكون هناك وفود إضافية تروج للقطاع السياحي للإمارة، بما يشمل الفنادق ووكلاء السفر وشركات إدارة الوجهات السياحية ومعالم الجذب السياحي، والتي تزور الولايات المتحدة وأوروبا والهند خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري.