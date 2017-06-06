مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة يستشرف مكانة الإمارات في حقبة الاقتصاد المبتكر

الشارقة (الاتحاد)

أكد المشاركون في مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة، الذي أقيم مساء أول من أمس، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أهمية الابتكار في تعزيز النظام الاقتصادي للدولة وزيادة مرونته مع المستجدات المحلية والدولية، مشيرين إلى أن الدول غير المبتكرة سرعان ما ستجد نفسها خارج المنافسة.

وأشار المشاركون في المجلس الذي انعقد تحت شعار «الاقتصاد المبتكر»، ونظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، إلى أن الإمارات تتمتع ببيئة اقتصادية، أهم ما يميزها لامركزية القرار، ما يجعل قراراتها أكثر كفاءة وأسرع استجابة لمختلف الظروف، مؤكدين أهمية استشراف آليات تجعل الاقتصاد المحلي قادراً على قيادة حقبة «الاقتصاد المبتكر».

ورحبت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في كلمتها الافتتاحية، بالحاضرين، منوهة بأهمية المجلس الذي أصبح تقليداً سنوياً، يجمع تحت سقف واحد أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء الاقتصاد والاستثمار في الدولة، لتبادل الآراء والخبرات، وتحديد ملامح الوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وانعكاساته على اقتصاد الإمارات، واستشراف آليات مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاستفادة منها.

وحضر المجلس عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية والصناعة بوزارة الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومحمد حسين شرف، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، وفهد عبيد التفاق، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجمعة محمد أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وجمع من مديري الدوائر والمسؤولين.