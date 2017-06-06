«حماية المستهلك» تتواصل عالمياً لعقد مؤتمر دولي بالإمارات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بدأت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، التواصل مع جمعيات حماية المستهلك في العالم لعقد مؤتمر دولي في الإمارات على هامش فعاليات «إكسبو 2020»، بحسب خالد الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك الذي أشار إلى أن القرار تم اتخاذه عقب الإعلان عن فوز الإمارات، باستضافة «إكسبو دبي 2020» عام 2013.

وقال: «سيكون المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة من حيث استضافة كل المنظمات العاملة في مجال حماية المستهلك، ويتضمن استعراض أفضل التجارب العالمية، إضافة إلى استعراض التجربة الإماراتية في مجال توفير حقوق المستهلك، ومستوى الوعي بواجباته وآليات تطبيق قانون حماية المستهلك، والاطلاع على خبرات الدول في هذا المجال، وصولاً لوضع آلية متطورة في التعامل مع حقوق المستهلك».

وأضاف: تم تشكيل لجنة لتنظيم المؤتمر وتقوم اللجنة بدراسة الجوانب كافة، ومعالجة أوجه القصور، ورسم الآليات لمواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع الاستهلاكي في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات لديها قدرات كبيرة في مجالات البنية التحتية والنقل والإمداد. وتابع الحوسني: «تتميز دبي ببنية أساسية متطورة ذات كفاءة عالية وبنية أساسية اعتمادية رفيعة، متمثلة في مجموعة من المطارات والمرافئ البحرية ذات نسب استيعاب وكفاءة تشغيلية مرتفعة، فضلاً عن شبكات الطرق ذات المواصفات المتميزة الرابطة كل أنحاء الإمارة».

وأشار إلى أن الجمعية تتلقى شكاوى المستهلكين من خلال الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني للجمعية أو من خلال النظام الإلكتروني الذي دشنته نهاية 2011، وكذلك عبر صفحتي الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» و«تويتر»، موضحاً أن الجمعية قامت بحل كثير من الشكاوى الواردة إليها ودياً، فيما أحالت الشكاوى التي تعذر حلها بين المستهلك والجهة المشكو في حقها، إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك، التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية وفى مقدمتها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وغيرها.