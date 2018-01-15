بيونجيانج وذكاء ترامب الاستراتيجي

مارك أيه. تايسين*

حين لمح الرئيس إلى أنه يتصور نشوب حرب نووية محدودة مع خصمنا الشيوعي، شعر المنتقدون بالرعب بينما وصف النظام الحاكم في البلد الخصم تعليقاته بأنها «جنون خطير». وهذا الرئيس ليس دونالد ترامب بل رونالد ريجان الذي أثار في أول عام له في السلطة احتمال أن تنجو الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من اشتباك بالأسلحة النووية التكتيكية. وفي العام نفسه، صرح ريتشارد بايبز مدير شؤون شرق أوروبا والاتحاد السوفييتي في مجلس الأمن القومي في إدارة ريجان لصحيفة «واشنطن بوست» بالقول إن احتمال نشوب حرب نووية يبلغ نحو 40%. ونقلت هذه التعليقات رسالة إلى موسكو مفادها أن ريجان ليس مثل من كانوا قبله في السلطة، فهو لا يريد الحرب لكنه لن يحيد عنها إذا تم استفزازه.

ولذا وجدنا يوري اندروبوف رئيس جهاز الاستخبارات الروسي «كي. جي. بي» يعلن في عام 1981 في مؤتمر كبير ل«كي. جي. بي» أن ريجان «يستعد جاهدا للحرب وأن ضربة نووية أولى أمر محتمل». وبعد ذلك بعامين، نقلت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثاتشر معلومات استخباراتية من الكولونيل أوليج جورديفسكي، ضابط «كي. جي. بي»، الذي كان يعمل لصالح البريطانيين، مفادها أن قناعة المسؤولين الروس تتزايد بأن ريجان يستعد لضربة نووية أولى وأنه يجري تدريبات استعداداً لها.

ولم يخيب ريجان ظن السوفييت، بل أكده. فقد قال مازحاً في العام التالي حين كان يختبر المايكروفون قبل كلمته الأسبوعية في الراديو: «سنبدأ القصف في غضون خمس دقائق». واعتقاد الزعماء السوفييت أن ريجان قد يكون مجنوناً بما يكفي ليضغط على الزر النووي، ضبط تصرفات السوفييت وجعلت من الممكن التوصل إلى نهاية سلمية للحرب الباردة.

ويحاول ترامب نقل رسالة مشابهة للنظام الكوري الشمالي. ففي الآونة الأخيرة، كتب تغريدة يخبر فيها بيونج يانج بأن الزر النووي لديه «أكبر وأكثر قوة بكثير» من الزر النووي لدي كيم جونج أون. ورسالة التغريدة ليست خبط عشواء ولا حمقاء، بل هي جزء من حملة يراد بها أن تدرك كوريا الشمالية أن ترامب، على خلاف السابقين عليه، مستعد لأن يستخدم القوة لمنع بيونج يانج من تهديد المدن الأميركية.

فقد ظل الكوريون الشماليون يعتقدون على مدار عقود أنه لا يمكن النيل منهم لأن بوسعهم تحويل العاصمة الكورية الجنوبية سيول إلى جحيم باستخدام الأسلحة التقليدية. والآن يسير الكوريون الشماليون على طريق كارثي لتطوير قدرات نووية بوسعها تحويل المدن الأميركية إلى جحيم. ويعتقدون أن امتلاك هذه الأسلحة يجعلهم أكثر أمنا. وترامب يحاول إقناعهم بأن العكس هو الصحيح. وأفضل فرصة لمنع مثل هذا الاستخدام للقوة هو تلقي كوريا الشمالية هذه الرسالة وتصديقها.