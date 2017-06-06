«ريال زيدان» يحصل على بطولة كل 103 أيام

محمد حامد (دبي)

وصف أسطورة الريال راؤول جونزاليس فريق الريال الحالي، بأنه الأفضل في تاريخ النادي الملكي، مشيراً إلى أن بصمة زين الدين زيدان، والنتائج التي حققها، والبطولات التي حصدها تجعل القائمة الحالية هي الأفضل في تاريخ ريال مدريد، وأكد راؤول الذي خاض مع العملاق المدريدي 741 مباراة، أحرز خلالها 323 هدفاً، أن الفوز بثنائية الدوري ودوري الأبطال في موسم واحد للمرة الأولى منذ عام 1958، هو الإنجاز الأهم الذي استوقفه»، ودعا راؤول نجوم الريال ومدربهم زيدان إلى الاستمرار في صنع المجد وكتابة التاريخ، الذي يضاف لتاريخ «الملكي.

راؤول الذي حصد مع الريال 6 ألقاب للدوري الإسباني، و3 ألقاب دوري أبطال، هو أحد القلائل في تاريخ النادي الملكي الذين لم تطالهم صافرات الغضب في البرنابيو، فقد تعرض زيدان ورونالدو وغيرهما من أشهر نجوم الملكي لغضب الجماهير، ولكن يظل راؤول حالة استثنائية، فقد كان الابن المدلل لعشاق الريال، وحينما يقول إن الجيل الحالي والتشكيلة الراهنة هي الأفضل في تاريخ النادي فإن رؤيته لها مكانتها وتقديرها في الأوساط الجماهيرية والإعلامية.

«ريال زيدان» يواصل رحلة النجاح، فقد حصد زيدان مع الفريق الملكي 5 بطولات في غضون 515 يوماً، حيث تم تعيينه في 5 يناير 2016، ليحقق مع الفريق دوري الأبطال 2016 و2017، وهي المرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الراهن، التي تشهد نجاح فريق في الحفاظ على اللقب، كما حصل على سوبر أوروبا، ومونديال الأندية، ولقب الليجا للموسم المنتهي، أي أن «ريال زيدان» يحصل على لقب كل 103 أيام.

كما يسجل التاريخ لزيدان أنه حصد لقب دوري الأبطال في مناسبتين وفي موسمين متتاليين في 20 مباراة فقط، فيما حصل جوزيه مورينيو على سبيل المثال على اللقب القاري في مناسبتين أيضاً، ولكن في 127 مباراة، قاد خلالها بورتو وريال مدريد وتشيلسي، وهو رقم تاريخي لزيدان توقفت أمامه الصحف العالمية في تفاعلها مع تتويج الريال بدوري الأبطال السبت الماضي.