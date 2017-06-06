النصر.. «موسم الصدمات»!

مراد المصري (دبي)

يمكن تلخيص موسم النصر، بأنه الأصعب الذي مر عليه، قياساً بالظروف التي عانى منها الفريق خارج الملعب، وانعكست على أدائه داخله، ليفقد فرصة المنافسة على اللقب مبكراً، ويتراجع على لائحة الترتيب إلى المركز السادس، وجاء الختام بخسارة المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

حمل موسم «العميد» بداية مبشرة، بالفوز الكبير في أول مباراة، إلا أن وقع صدمة إيقاف فاندرلي، وخروج الفريق من البطولة الآسيوية، أنعكس عليه بخسائر متتالية أدت إلى إقالة الصربي إيفان يوفانوفيتش المدير الفني، مبكراً في أكتوبر الماضي، والاستعانة بالروماني دان بيتريسكو، وتمكن من حصد 18 نقطة متتالية، وإنهاء الدور الأول بـ 21 نقطة، والغريب الفريق لم يتماسك جيداً في مرحلة الإياب، وإيقاف فاندرلي محلياً، وخروج البوركيني بترويبا من القائمة للمشاركة في البطولة الأفريقية، إلى جانب إصابة أبرز لاعبي الأزرق» ومنهم خالد جلال، ليتراجع أداء الفريق كثيراً في النصف الثاني من الموسم.

ورغم أن النصر كان قريباً من إنهاء المسابقة في المركز الخامس، إلا أن عدم وجود الرغبة في هذا الترتيب، والتركيز الكامل على كأس رئيس الدولة، أدى إلى عدم الفوز في آخر أربع مباريات بالمسابقة، بالتعادل مع بني ياس، والخسارة أمام حتا والجزيرة والإمارات، في ختام جسد حالة الفريق خلال الموسم، ترقباً لعودته بصورة أقوى في الموسم المقبل، بعد تعيين الإيطالي تشيزاري برانديللي مديراً فنياً لـ «الأزرق» ليعيد ترتيب أوراق الفريق مجدداً.