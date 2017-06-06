«الأبيض» ينهي تحضيراته لمواجهة لاوس «التجريبية» غداً

كوالالمبور (الاتحاد)

يواصل منتخبنا الوطني الأول تحضيراته وإعداده المكثف في معسكره الخارجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث أدى «الأبيض» مساء أمس الحصة التدريبية الرابعة تحت إشراف المدير الفني الجديد باوزا وجهازه الفني، وشهدت التدريبات الأخيرة تركيزاً واضحاً من الجهاز الفني على الجوانب الفنية، إضافة إلى الجانب البدني.

وكان الجهاز الإداري للأبيض أعلن أمس الأول عن المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب مع لاوس ضمن معسكره الماليزي الحالي، والتي ستلعب غداً، لتعين الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني باوزا على رسم الملامح الرئيسية للتشكيلة التي سيدخل بها المباراة الرسمية مع المنتخب التايلاندي يوم 13 الشهر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018، حيث يختتم المنتخب تحضيراته مساء اليوم استعداداً لودية يوم غدٍ.

ويواصل حراس مرمى المنتخب الوطني تدريباتهم المكثفة تحت إشراف المدرب الأرجنتيني جوستافو جورج، ويشارك في التدريبات كل من الحراس، ماجد ناصر، خالد عيسى، خالد السناني، عادل الحوسني، حيث كان الجهاز الفني استدعى أربعة حراس لمعسكر المنتخب سيتم اختيار ثلاثة منهم للتشكيلة الأساسية التي ستلعب مباراة تايلاند المقبلة.

وفي هذا الإطار، قال مدرب حراس المنتخب جوستافو جورج: «الوقت ضيق نوعاً ما لأي مدرب بين فترة الإعداد وتوقيت المباراة مع تايلاند، فأي مدرب يريد أن يقضي أكبر قدر ممكن من الوقت مع لاعبيه، ويمنحهم الكثير من التوجيهات والتعليمات والحصص التدريبية، ولكن الجيد في الأمر أن الحراس الأربعة بمستوى بدني عالٍ وهذا أمر مهم، والأمر الثاني أن سرعة استجابتهم للتدريبات والأمور الفنية الجديدة كانت لافتة للانتباه، بصراحة هم حراس محترفون وعلى قدر كبير من المسؤولية ولكل واحد منهم مواصفات تميزه عن الحارس الآخر».