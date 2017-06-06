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يؤديها نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي

الـ«تترات» منافسة غنائية فوق حلبة الدراما
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تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

تامر عبد الحميد وسعيد ياسين (أبوظبي والقاهرة)

«تترات» المسلسلات، التي يؤديها نجوم الغناء، أصبحت عاملا رئيسا لإنجاحها لاسيما في رمضان، إذ تحقق أغلبها نسب مشاهده عالية ما يسهم في إنجاح العمل، ويسعى منتجون قبل بدء «الماراثون الرمضاني» للاتفاق مع مطربين ومطربات، ووضعهم ضمن قائمة أبطال العمل، لتصبح التترات من عناصر المنافسة بين المسلسلات.

وحصدت بعض أغنيات «التترات» نجاحاً كبيراً حتى قبل عرض المسلسل نفسه على الشاشة الفضية، ومن أبرزها تتر مسلسل «قلبي معي» لميساء مغربي، الذي يعرض على قناة أبوظبي، وتؤديه المطربة أنغام، وهو من كلمات الشاعر السعودي تركي المشيقح، وألحان الكويتية «الأنين»، حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة على موقع «يوتيوب» بعد طرحها بأقل من 24 ساعة، كما تصدرت المركز الأول في ترتيب الأغاني العربية على تطبيق «أنغامي»، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج سعد دعيبس، ويعد «قلبي معي» أضخم إنتاج لمسلسل عربي في موسم دراما رمضان لهذا العام، حيث تم تصويره بين الإمارات وسويسرا بفريق عمل أجنبي كبير، وهو من إخراج باسم شعبو.

واجتمع سيروس وجمال السيب وحنان رضا ومحمد الحمادي لغناء مقدمة المسلسل الإماراتي «طماشة» في موسمه السادس، وهي من كلمات علي الشرقاوي وهشام الشروقي، وألحان جمال السيب وتوزيع سيروس.

ويعود الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر لأداء أغاني «تترات» المسلسلات، حيث وافق على أداء أغنية الشارة للمسلسل الخليجي «كان في كل زمان» للفنانة سعاد عبد الله، وحملت الأغنية اسم المسلسل نفسه، وهي من كلمات الشاعر ساهر وألحان مشعل العروج، كما أدت الفنانة آلاء هندي أغنية «يا نخيلة وي وليدي» ضمن أحداث المسلسل نفسه، لا سيما أنه حلقات منفصلة متصلة، وأتت هذه الأغنية ضمن حلقات قصة «أم السعف والليف»، وهي من كلمات هبة مشاري وألحان مشعل العروج.

وتولت الفنانة يارا أداء «تتر» المسلسل الخليجي «إقبال يوم أقبلت» للفنانة هدى حسين، والتي خاضت تجربتها سابقاً في عديد من المسلسلات، حيث أكدت يارا أن أداء مقدمة ونهاية المسلسلات فرصة رائعة لتعويض الغياب في شهر رمضان، إذ تساعد المطرب على التواجد طوال أيام الشهر، إلى جانب أنه من الممكن أن تحقق الأغنية رواجاً كبيراً، ما يسهم في خدمة الطرفين المسلسل والمطرب نفسه. ... المزيد
     
 

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