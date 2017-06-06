«التشريب» طبق ثابت على المائدة الكويتية

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

في الكويت تسيطر الأطباق التقليدية على المساحة الأكبر من الموائد الرمضانية، حيث جرت العادة أن يكون «التشريب» أحد الأصناف الأساسية، وهو عبارة عن خبز الرقاق أو خبز التنور الذي يقطع قطعاً صغيرة، ويسكب عليه مرق اللحم الذي يحتوي غالباً على القرع والبطاطا وحبات الليمون الجاف الأسود، وأحياناً تضاف إليها أنواع أخرى من الخضراوات أو البقول مثل الفاصوليا والحمص.

ومن الأطباق التقليدية والشعبية «الهريس» الذي يتم إعداده من القمح، ويطهى مع اللحم والدجاج المهروس، ومن هنا استمد اسمه «الهريس»، وعند التقديم يضاف إليه قليل من السكر الناعم والقرفة، أما «الجريش»، فيحضر من القمح المجروش وصلصة الطماطم واللحم، وهو من الأطباق الصحية والمغذية، إلى جانب أنه سهلة الهضم، ولا تمر أيام رمضان إلا وقد تناول الجميع «المرقوق الكويتية» وهي إحدى الأكلات المحببة، وهي عبارة عن قطع من العجين واللحم مع الخضراوات.

ويعتبر «المموش» إحدى الأكلات الكويتية التي تحظى بشعبية كبيرة، وهي عبارة عن أرز ولحم وعدس مع البصل والثوم والبهارات والتوابل المميزة، ومنها القرفة والهيل والفلفل. أما «المعدس»، فهو صنف آخر يتم إعداده من الأرز والعدس الأصفر واللحم، وبطريقة مشابهة، وهو من الأطباق المفضلة، خاصة في الشتاء. ومن أشهر الحلويات الشعبية في الكويت الرهش، والحلوى، والزلابية، واللقيمات، والدرابيل، وكبدة الفرس، أما الرهش، فهو عبارة عن نوع من الحلوى الطحينية والزعفران والهيل، ويصنع من السمسم المطحون وعسل التمر. أما الزلابية و«اللقيمات»، فكلاهما يتم إعداده من دقيق القمح والنشا والخميرة، ولكن تختلف في الشكل، و«اللقيمات» حلوى منتشرة في بعض دول الخليج وإنْ اختلفت النكهات.

أما «الدرابيل» فهي من أشهر الحلوى الكويتية، وهي عبارة عن خليط من الطحين والقرفة والسكر، وهناك أيضاً «قرص عقيلي» الذي يحظى بشعبية كبيرة، وهو عبارة عن كعكة مصنوعة من دقيق القمح والبيض. ومن الأصناف المميزة التي تحرص على إعدادها المرأة الكويتية «المعبوج»، وهو صنف جانبي، ويتم تقديمه كنوع من فواتح الشهية، ويتكون من الفلفل الأحمر الحار المجفف والمفروم ومعجون الطماطم والليمون وزيت الزيتون والثوم والكزبرة والكمون والبابريكا والملح.

أما بالنسبة للمشروبات التقليدية، فإن أكثرها انتشارها «شربة اليزان» أو شراب اللوز، والقهوة الحلوة وهي عبارة عن الزعفران المغلي ومحلى بقليل من السكر، إلى جانب القرفة.