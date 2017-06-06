أزياء محتشمة تنهل من روح دبي

أزهار البياتي (الشارقة)
قدمت المصّممة الباكستانية هوما قمر مجموعتها الجديدة من الأزياء لموضة موسم رمضان 2017، رافعة شعار الحشمة لتؤطر به أسلوبها الأنيق، مظهرة شكلاً مختلفاً من القطع الكلاسيكية التي تتسم بحس الحداثة.
ورغم أن انطلاقتها في عالم الموضة حديثة، حيث بدأت عام 2008، بعد أن أكملت تعليمها في مجال التصميم في العاصمة البريطانية لندن، فإنها سرعان ما أثبتت ذاتها، ووضعت بصمتها الخاصة في هذا المجال، منطلقة بمشوار الطموح والعمل، لتشارك بعدد من عروض الأزياء الناجحة في مواسم مختلفة من أسابيع الموضة العربية والآسيوية، مستقطبة الأنظار لموهبتها ونمطها الكلاسيكي العصري.
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وتضمنت التشكيلة الرمضانية الجديدة أنماطاً عدة تشع حيوية، متألقة بقصّات انسيابية ناعمة، تحقق لمن ترتديها الأناقة والراحة، وتشعرها بالثقة والحضور في مختلف المناسبات والأنشطة، وجاءت التصاميم محافظة على وقار المرأة الشرقية، ومحترمة هويتها الإسلامية.
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وحول الألوان التي اختارتها لمجموعتها الرمضانية، انتقت قمر مسطرة غنية من الألوان، بعضها ظهر بتدرجاته الباستيلية الرائقة، فيما تميّز بعضها الآخر بشطحات دافئة وزاهية، برز من بينها الأحمر الغامق، والرمادي الداكن، والأخضر العشبي، مع الرصاصي الفضي، والزهري الباهت، بالإضافة إلى ظلال من البيج الترابي والعاجي، نفذت بأقمشة مختلفة، تتميّز بالخفة والنعومة ولأقصى الدرجات، شملت أمتاراً من الكريب الوثير، والشيفون الرقيق، والأورغنزا الشانجان، مع الحرير الطبيعي.