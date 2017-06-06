أزياء محتشمة تنهل من روح دبي

أزهار البياتي (الشارقة)

قدمت المصّممة الباكستانية هوما قمر مجموعتها الجديدة من الأزياء لموضة موسم رمضان 2017، رافعة شعار الحشمة لتؤطر به أسلوبها الأنيق، مظهرة شكلاً مختلفاً من القطع الكلاسيكية التي تتسم بحس الحداثة.

ورغم أن انطلاقتها في عالم الموضة حديثة، حيث بدأت عام 2008، بعد أن أكملت تعليمها في مجال التصميم في العاصمة البريطانية لندن، فإنها سرعان ما أثبتت ذاتها، ووضعت بصمتها الخاصة في هذا المجال، منطلقة بمشوار الطموح والعمل، لتشارك بعدد من عروض الأزياء الناجحة في مواسم مختلفة من أسابيع الموضة العربية والآسيوية، مستقطبة الأنظار لموهبتها ونمطها الكلاسيكي العصري.

حول نهجها في التصميم، تقول «ولدت في دولة الإمارات، مترعرعة بين أحضان إمارة دبي العالمية، فتشربت من كنوزها وفنونها استشراقات غذت خيالي وشحذت رصدي الإبداعي، فلقد نشأت محاطة بكل مفردات الجمال، حيث شواهد الحداثة والمدنية تقابلها روح الأصالة والتراث، فنهلت من هذا وذاك، مبتكرة وفق هذا المزيج خطاً مختلفاً من الأزياء، بدأته بتشكيلات موسمية من العبايات الخليجية، لأصل خلال هذا العام إلى تصميم ملابس جاهزة تنسجم مع متطلبات المرأة». ولهذا الشهر الفضيل فضلت قمر أن تبقى محافظة على خطها الذي عرفت به، لتقدم مجموعة عصرية من القطع المدروسة والملتزمة، ولكن ضم طرازاً غربياً معاصراً، يلائم أجواء النساء العاملات وطالبات الجامعة، إلى ذلك، تقول: «أصولي الباكستانية، ونشأتي في ربوع الإمارات، دفعاني لابتكار مفهوم جديد لنمط الأزياء المحتشمة، بحيث أجمع ما بين الالتزام والأناقة، مواكبة اتجاهات الموضة العالمية، لأفتح باب الخيارات واسعاً أما النساء المحتشمات».

وتضمنت التشكيلة الرمضانية الجديدة أنماطاً عدة تشع حيوية، متألقة بقصّات انسيابية ناعمة، تحقق لمن ترتديها الأناقة والراحة، وتشعرها بالثقة والحضور في مختلف المناسبات والأنشطة، وجاءت التصاميم محافظة على وقار المرأة الشرقية، ومحترمة هويتها الإسلامية.

وعن تشكيلتها الأولى من الملابس الجاهزة، تقول: «حاولت أن أجمع من خلالها سمات مختلفة من البساطة والأناقة والجمال، وضمنتها لمسات من الثراء والترف، سواء من خلال الأقمشة عالية الجودة، أو المطرزات الناعمة والشغل اليدوي الذي زيّن الصدر والأطراف».

وحول الألوان التي اختارتها لمجموعتها الرمضانية، انتقت قمر مسطرة غنية من الألوان، بعضها ظهر بتدرجاته الباستيلية الرائقة، فيما تميّز بعضها الآخر بشطحات دافئة وزاهية، برز من بينها الأحمر الغامق، والرمادي الداكن، والأخضر العشبي، مع الرصاصي الفضي، والزهري الباهت، بالإضافة إلى ظلال من البيج الترابي والعاجي، نفذت بأقمشة مختلفة، تتميّز بالخفة والنعومة ولأقصى الدرجات، شملت أمتاراً من الكريب الوثير، والشيفون الرقيق، والأورغنزا الشانجان، مع الحرير الطبيعي.