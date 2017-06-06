ماسحات ضوئية ذكية.. عالية السرعة وفائقة الدقة

يحيى أبو سالم (دبي)

رغم ما يشهد سوق الأجهزة الذكية من طفرات كبيرة، خصوصاً في عالم الهواتف الذكية، فإن هذه الأخيرة لم تتمكن من سحب البساط من أسفل الماسحات الضوئية، وذلك للعديد من العوامل والميزات التي لا تستطيع كاميرات الهواتف الذكية تقديمها للمستخدمين في هذا المجال، كالميزات والخصائص التي تقدمها الماسحات الضوئية الاحترافية، حيث ما زال العديد من المستخدمين يلجؤون إلى مثل هذه الماسحات، لعمل نسخ طبق الأصل من النسخ الأصلية من الأوراق أو الملفات التقليدية، لتحويلها إلى نسخ رقمية، يسهل إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو مشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ماسحات احترافية

أضافت مؤخراً الشركة اليابانية العريقة كانون، ثلاث ماسحات شيكات ذكية جديدة إلى مجموعة «imageFORMULA» الناجحة والتي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، ألا وهي imageFORMULA CR-150، وimageFORMULA CR-120، وimageFORMULA CR-120 UV، حيث تستفيد ماسحات كانون الجديدة من نجاح سلسلتَي imageFORMULA CR-190i وimageFORMULACR-135i الشهيرتين، فتجمع بين التصميم المدمج والمسح عالي السرعة والدقة الفائقة التي تأتي بنتائج قريبة جداً للنسخ الورقية الأصلية.

دقة وسرعة