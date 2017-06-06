هاتف ذكي بشاشة من «الزاوية إلى الزاوية»

دبي (الاتحاد)

كشف أحد مؤسسي نظام أندرويد «Andy Rubin» مؤخراً، عن شركته الخاصة التي أطلق عليها اسم «Essential»، إعلاناً عن أول هاتف ذكي لها، والذي حمل اسم الشركة، وسيعمل بنظام التشغيل الأندرويد تحت اسم Essential PH-1.

ويأتي الهاتف الجديد بحسب electrony بشاشة مميزة وكاميرا فريدة، ويدعم أيضاً ملحقات خاصة، حيث سيضم شاشة Full Display تمتد من الحافة إلى الحافة مع زوايا مدورة على غرار الهاتف Xiaomi Mi Mix، ولكن الكاميرا الأمامية توجد في منتصف الجزء العلوي من الشاشة.

وعندما يتعلق الأمر بالشاشة، فالهاتف Essential PH-1 الجديد يأتي مع شاشة بنسبة عرض على ارتفاع تبلغ 19:10، وهي نسبة تفوق نسبة العرض على الارتفاع التي توفرها شاشتا LG G6 وGalaxy S8، كما أنها تأتي بحجم 5.71 إنش وبدقة Quad HD وتوفر سطوعاً عالياً يصل إلى 500 شمعة في المتر المربع.

وفي الواجهة الخلفية، هناك كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل لكل كاميرا علماً أن الكاميرا الأولى تستخدم مستشعر RGB، في حين تستخدم الكاميرا الثانية مستشعراً أحادي اللون، وبالنسبة للمستشعر الأول فهو يضم عدسة بفتحة 1.85، ومع مساعدة من المستشعر الأحادي اللون، ستحصل على الصور المضببة الخلفية.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الكاميرات بما في ذلك الكاميرا الأمامية قادرة على التصوير بدقة 4K بسرعة 30 إطاراً في الثانية، وبدقة 1080p وبسرعة 60 إطاراً في الثانية، وبدقة 720p وبسرعة 120 إطاراً في الثانية. وبالحديث عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.2.

ويضم الهاتف Essential PH-1 الجديد أيضاً اثنين من الدبابيس في الواجهة الخلفية لربط الملحقات مع الهاتف، والملحق الأول عبارة عن كاميرا قادرة على التصوير بزاوية 360 درجة تضم مستشعرين بدقة 12 ميجابكسل بزاوية مشاهدة تبلغ 210 درجة، فضلاً عن 4 ميكروفونات من أجل تصوير فيديوهات غامرة. هناك أيضاً الملحق Essential Phone Dock، والذي يضم موصلاً مغناطيسياً ويمكنه شحن الهاتف، وسيتم إطلاق الملحقات الأخرى في المستقبل.