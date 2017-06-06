سيف الدين قطز.. قاهر التتار في «عين جالوت»

سلوى محمد (القاهرة)
محمود بن ممدود بن خوارزم، من أصل مملوكي، أطلق عليه المغول اسم سيف الدين قطز، ثالث سلاطين الدولة المملوكية، حكم مصر عام 1259م لمدة عام واحد، خطف بها الأبصار وجذب الانتباه، وخلد اسمه بين كبار القادة وأصحاب المعارك الكبرى في التاريخ الإسلامي، أبوه قائد جيوش المملكة الخوارزمية.
اشتد الصراع بين التتار والخوارزميين، وتم أسر سيف الدين وبيعه في سوق العبيد، وانتقل من مكان لآخر حتى وصل إلى عز الدين أيبك أحد أمراء مماليك البيت الأيوبي في مصر، فنشأ سيف الدين على التربية الدينية والثقة بالله والنفس، وتدرب على فنون الفروسية والقتال والقيادة، وتطور في تولي المناصب حتى صار أكبر مماليكه وأحبهم إليه وأقربهم إلى قلبه، وأصبح قائداً للجيوش.
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التقى الجيشان، المسلم والتتري، عند عين جالوت من أرض فلسطين بين بيسان ونابلس، وقاتل سيف الدين وجيشه قتالاً عنيفاً، بعد أن وضع خطة ذكية أثبت بها تفوقه على خصمه «كتبغا» قائد جيش التتار ونائب هولاكو، وتلقى التتار هزيمة ساحقة أوقفت زحفهم، وقُتِل «كتبغا» وفروا إلى بيسان.
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عاد سيف الدين إلى مصر، واستقر في بلدة «القصير» بالشرقية في مصر، وكان الأمير بيبرس بدأ يضمر له السوء، ودبر مؤامرة لقتله، ووجد عوناً ومؤازرة لتنفيذها، فانتهزوا فرصة ابتعاد السلطان عن حرسه ورجاله في رحلة صيد، فتعقبه المتآمرون حتى لم يبق معه غيرهم، وتقدم بيبرس وأعطى إشارة للأمراء الذين أجهزوا بسيوفهم على سيف الدين، ومات في 23 أكتوبر 1260م.