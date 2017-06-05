الشح من النزعات السيئة.. يجب على المسلم مقاومتها

أحمد شعبان (القاهرة)

نهى الإسلام عن الشح والإمساك، وحبب إلى الناس السخاء، وأن تكون أكفهم ندية ووصاهم بالمسارعة إلى الإحسان ووجوه البر قال الله تعالى: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)، «سورة البقرة: الآية 274».

يقول الدكتور السيد أبو الحمايل أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر: لم يفرض الله على الناس في الزكاة وسائر وجوه الطاعات إلا قدراً ضئيلاً لأنه أدرى بحالهم وأعلم بطبيعتهم وحبهم للمال يقول تعالى: (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)، «سورة العاديات: الآية 8»، ويقول: (وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً)، «سورة الفجر: الآية 20»، فلو أمر الله تعالى بإخراج المال كله لما استطاع الإنسان وعاش حياته في جو مليء بالأحقاد والضغائن، قال تعالى: (إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ * إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)، «سورة محمد: الآيات 36 - 38».

وجاء ذكر الشح في القرآن الكريم في سورة الحشر قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، «سورة الحشر: الآية 9»، نزلت هذه الآية في الأنصاري الذي آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاً، والإيثار عكس البخل والشح، ومن رزق الإيثار وقي شح نفسه، وإذا وقي العبد شح نفسه سمحت بأوامر الله ورسوله ففعلها طائعاً منقاداً منشرحاً بها صدره وبترك ما نهى الله عنه، ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته وبذلك يحصل الفلاح والفوز.

ولكن هناك آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، لأنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد، فمن وقاه الله شر شح نفسه بالإنفاق النافع لها، فأولئك هم المفلحون لأنهم أدركوا أوامر الله تعالى، وإذا كانت نفس الإنسان شحيحة لا تنقاد لما أمرت به، خسر الدنيا والآخرة، والإسلام عد الشح من النزعات السيئة التي يجب على المسلم أن يقاومها بشدة حتى يفوز بخيري الدنيا والآخرة، ولا يتحقق ذلك إلا من نجح في قمع دوافع البخل في نفسه حتى يعودها الكرم والسخاء والتصدق والإنفاق والبذل الواسع لأن كل ذلك يغسل الذنوب ويمسح الخطايا قال تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير)، «سورة البقرة: الآية 271».

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من البخل لقبحه وسوء عاقبته ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من البخل»، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»، وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً».