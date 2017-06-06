عبدالله بن رواحة.. دافع عن النبي بالشعر والسيف

سلوى محمد (القاهرة)
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس كان سيداً في قومه، ولد في يثرب، من قبيلة الخزرج، يُكنى بأبي عمرو، أمه كبشة بنت واقد بن عمرو، أخوه لأمه أبو الدرداء، قال عنه النبي »يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة«، هو شاعر لبيب في الجاهلية، أدرك الإسلام فهداه الله فأسلم، رد على من يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه وشعره ومنه:
إني تفرست فيك الخير أعرفه والله يعلم أن ما خانني البصر أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهو يرتجز برجز يذم فيه موقف المشركين في عدائهم للنبي ويؤكد إيمانه بدعوته ولم يخش شرهم، وقال:
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أقسمت يا نفس لتنزلنه طائعة أو لا لتكرهنه، فطالما قد كنت مطمئنه ما لي أراك تكرهين الجنة استقبل ابن رواحة دمه بيده، فدلك به وجهه بعد أن طُعن في القتال، ثم اخترق الصفوف، ويقول: «يا معشر المسلمين، ذُبُّوا عن لحم أخيكم»، فهاجم المسلمون حتى أدركوه ومات مكانه سنة 8 هـ.
شعاره في الغزوات «يا نفس إلا تقتلي تموتي..هذا حياض الموت قد صليت»، شارك النبي صلى الله عليه وسلم أحُد والخندق وخيبر وصلح الحديبية، وصاحبه في هجرته، وفي بدر.