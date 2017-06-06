  • الثلاثاء 11 رمضان 1438هـ - 06 يونيو 2017م
  12:12     الأمير زيد: عاملون بالأمم المتحدة أبلغوا أمس الاثنين عن قيام "داعش" بقتل 163 مدنيا عراقيا في غرب الموصل        12:25    البنك المركزي السعودي وجه بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري        12:27     البنك المركزي السعودي وجه بنوك المملكة بعدم التعامل مع البنوك القطرية بالريال القطري     

ضابط الميزان
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 يونيو 2017

الحبيب علي الجفري

لماذا تحتاج القيم الإنسانية إلى ضابط الدين؟

ألا يكفي لضبط الإنسانية أن نتحدث عن معايير الأخلاق العالمية أو الأعراف أو المبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتدينة؟

ألا ترى أن الدول العلمانية التي أبعدت الدين عن مجالها العام قد كرست منظومة قيم وأخلاقيات حفظت آدميتها وعلى نحو لا نجده في أكثر الدول إيماناً بالدين وتشدداً في الالتزام بأوامره؟

ألا تشاهد ما يجري في بلاد ترفع شعار الدين من مذابح جماعية مروعة تصدم الضمير العالمي، وحروب لا تنتهي يدفع ثمنها الضعفاء من الولدان والنساء؟

دعونا نعترف بأن هناك انتهاكات جسيمة واعتداءات صارخة على كل ما يمثل القيم والأخلاقيات وإنسانية الإنسان وإفساد الأرض جرت كلها باسم الدين وتحت رايته، لكن هل الرؤية المتحررة أو على الأقل غير الملتزمة بالدين قد أوصلت البشرية إلى الرقي والإنسانية المطلوبة؟ كم عدد الذين قتلوا في معارك وحروب بين دول علمانية أو لغير سبب ديني؟

ولنكتفي بمثال الحربين العالميتين، لقد بلغ قتلى الحرب الأولى نحو 8.528.831، بل سجلت بريطانيا خسائر في أول يوليو 1916 وفي معركة واحدة نحو 57.470 ألفاً، على حين تجاوزت أعداد قتلى الحرب الثانية عتبة 66 مليون قتيل منهم 18 مليوناً في الاتحاد السوفييتي وما يزيد على 6 ملايين في بولندا و4 ملايين في ألمانيا. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 