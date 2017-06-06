ضابط الميزان

الحبيب علي الجفري

لماذا تحتاج القيم الإنسانية إلى ضابط الدين؟

ألا يكفي لضبط الإنسانية أن نتحدث عن معايير الأخلاق العالمية أو الأعراف أو المبادئ العامة التي أقرتها الأمم المتدينة؟

ألا ترى أن الدول العلمانية التي أبعدت الدين عن مجالها العام قد كرست منظومة قيم وأخلاقيات حفظت آدميتها وعلى نحو لا نجده في أكثر الدول إيماناً بالدين وتشدداً في الالتزام بأوامره؟

ألا تشاهد ما يجري في بلاد ترفع شعار الدين من مذابح جماعية مروعة تصدم الضمير العالمي، وحروب لا تنتهي يدفع ثمنها الضعفاء من الولدان والنساء؟

دعونا نعترف بأن هناك انتهاكات جسيمة واعتداءات صارخة على كل ما يمثل القيم والأخلاقيات وإنسانية الإنسان وإفساد الأرض جرت كلها باسم الدين وتحت رايته، لكن هل الرؤية المتحررة أو على الأقل غير الملتزمة بالدين قد أوصلت البشرية إلى الرقي والإنسانية المطلوبة؟ كم عدد الذين قتلوا في معارك وحروب بين دول علمانية أو لغير سبب ديني؟