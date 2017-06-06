مسجد «الجيوشي» يعتلي حافة جبل المقطم

مجدي عثمان (القاهرة)
على حافة جبل المقطم خلف قلعة محمد علي، وفي مواجهة أسوار قلعة صلاح الدين، ترتفع مئذنة مسجد أو زاوية أو مشهد، تبعاً للمصادر المختلفة، الجيوشي، أو أمير الجيوش، أو «ميرغوشي»، كما ينطقها العامة، بناه بدر الدين الجمالي وزير الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، في سنة 478 هـ - 1085م، ويرجع عدد من الباحثين، سر اختياره لهذه المنطقة، رغبة منه في أن يدفن في موقع عال يشرف منه على قباب السبع بنات الأثيرة لديه.
فيما يرجح آخرون، أن المسجد تمّ تشييده ليكون نصباً تذكارياً على هيئة مسجد لتجسيد بطولات جيوش الخلافة الفاطمية، حيث وصفه كثيرون بأنه مشهد أو ضريح للقائد بدر الجمالي، وباعتبار المسجد مبنى كبرج مراقبة في شكل دار عبادة، مستندين في ذلك على براعة الجمالي في الخداع العسكري، كما كان بارعاً في بناء الحصون الدفاعية وأبراج المراقبة. ويعزز ذلك ارتفاع مئذنته - 20 متراً - بما لا يتناسب مع حجم المسجد - 270 متراً مربعاً - إضافة إلى صغر حجم القبة واختلافها عن مفهوم العمارة الفاطمية آنذاك، وتنافى أن يكون مثل هذا المسجد الصغير يجسد بطولات الوزير الجمالي ومكانته لدى الخليفة.
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أما مُنشئ المسجد أو الزاوية، فهو أبو النجم بدر الجمالي، وهو أرمني الأصل، وكان مملوكاً، اشتراه الأمير جمال الدولة بن عماد، فتلقب بـ«الجمالي»، وقد تقلد العديد من المناصب المهمة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، ومنها ولايته لإمارة دمشق سنة 455 هـ - 1062م، ثم إمارة عكا.
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ويعتبر محراب هذا المسجد من أجمل المحاريب ذات الزخارف الجصية وأحسنها صناعة، والتي تشبه زخارف الجامع الأزهر، ويتكوّن من الجص المنحوت، وبه لوحات يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر، فضلاً عن وجود أنماط وأشكال مختلفة من الأرابيسك، كما يوجد في المناطق الداخلية من القبة التي تحتوي على آيات قرآنية ديكور «كريسويل» المشابه للتصاميم الفارسية.
أما مئذنة المسجد، فتتكون من برج مربع بارتفاع 14 - 18 متراً، ويعلوه صفان من الدلايات مبنية من الآجر والجص، وفي داخل هذا المكعب يوجد مكعب صغير به أربع نوافذ معقودة، ويعلو هذا رقبة مثمنة بكل وجه منها نافذة وفوقها قبة صغيرة تعلوها خوذة مضلعة تُعرف باسم «المبخرة»، وبذلك يكون الارتفاع إجمالاً 20 متراً، وتتشابه في تصميمها مع «مسجد القيروان» في تونس.